Близорукость «помолодела»

О том, что у ребенка проблемы со зрением, мы порой узнаем лишь благодаря школьному медосмотру. Когда чадо приносит справку, что у него (нее) -2, мы не волнуемся. А через год зрение падает до -4, и тут начинается паника. Между тем офтальмологи отмечают, что сегодня близорукость (миопия) начинается с детского сада. В чем причина столь раннего ухудшения зрения у детей и можно ли вылечить близорукость? На эти вопросы отвечает Елена ТАРУТТА, профессор федерального государственного учреждения «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца».

- ПОСЛЕДНИЕ 10-20 лет близорукость явно прогрессирует. Это связано как с неблагоприятными факторами внешней среды: экологией, увеличением зрительной нагрузки, вызванной появлением компьютеров, так и с внутренними особенностями организма. Хотя близорукость и не относится к наследственным заболеваниям, но наслед­ственная предрасположенность к ней есть. Если у одного из родителей миопия, то в 50% случаев она будет и у ребенка. Если оба родителя близоруки, то шанс передать ее ребенку вырастает до 70%. Причем у ребенка миопия будет больше.

Я за всю практику встречала лишь два случая, когда у близоруких родителей дети имели 100%-е зрение. Так что в группе риска находятся очень многие. Плохо влияют на зрение и гиподинамия, и постоянное нахождение ребенка в замкнутом пространстве, когда его взгляд постоянно упирается во что-то и для получения четкого изображения глазу требуется очень много усилий. Неслучайно при оценке истории болезни учитывается показатель количества часов, проводимых за пределами дома, на улице. Это компенсирующий фактор. То есть, если ваш ребенок кроме школы ходит еще на музыку, рисование, англий­ский и совсем не гуляет, он попадает в группу риска. Вы должны компенсировать его умственные нагрузки спортом (теннис, плавание, бадминтон), танцами, аэробикой, велосипедом, прогулками на воздухе.

- В каком возрасте зрение ребенка наиболее уязвимо?

- Если не рассматривать случаи врожденной близорукости, то критический период от 10 до 15 лет, когда организм интенсивно растет. Поэтому ребенка в этом возрасте надо не реже чем раз в полгода водить к окулисту, чтобы врач осматривал периферию глазного дна. Причем в поликлинике, а не в оптике, где вы подбираете очки. Оптика - не лечебное учреждение. Изменения на глазном дне приводят к тяжелым последст­виям. И встретить их можно даже у ребенка с маленькой степенью близорукости.

- Какая близорукость самая опасная?

- Чем раньше близорукость начинается, тем она опаснее. Миопия -3 диоптрии в 10 лет опаснее, чем в пятнадцать. Врожденная близорукость раньше всего прогрессирует и достигает угрожающе высоких цифр. Дальше идет - по нашей классифика­ции - так называемая рано приобретенная. Раньше она появлялась в 5 лет. А сейчас в 4 и даже 3 года. Причи­на: детей рано учат читать, они бесконтрольно смотрят ТВ и играют на компьютере.

Миопия, приобретенная в школе, на 3-­м месте по сложности. Если она появляется в начале критического возраста - в 10-13 лет, то скорость прогрессирования может быть быстрой. Если зрение падает на полдиоптрии в год - это не так страшно, но если на 1 диоптрию и больше - надо бить тревогу и срочно начинать лечение.

- Можно ли остановить близорукость? Какие методы лечения эффективны?

- Близорукость, появившись однажды, не исчезнет, она будет прогрессировать. Возраст остановки миопии - 17-18 лет. У девочек иногда раньше - в 15 лет. Первые методы лечения нехирургические - ношение очков, линз в сочетании с курсами аппаратной терапии, домашними упражнениями для глаз. Если они не дают эффекта, рекомендуем хирургический метод - склеропластику. Но к операции стоит прибегать, когда испробовано все другое. Она помогает всегда, это безусловно. Как человек, который занимается ей почти 30 лет, могу сказать, что в большинстве случаев у детей эффект от нее бывает временный. Но пусть это не смущает родителей.

Склеропластика дает ударное увеличение кровоснабжения глаза и помогает дожить до возраста, когда происходит стабилизация близорукости. После операции продолжаются аппаратное и медикаментозное лечение, домашние упражнения. Все надо сочетать.

- Если близорукость продолжает развиваться, может, не трогать глаза вообще?

- Близорукость надо лечить! Смысл лечения миопии - максимально замедлить ее прогрессирование, чтобы зрение не упало до угрожающих цифр и не началась отслойка сетчатки. Миопия коварна: процесс ее развития неравномерен - период прогрессирования сменяется временной стабилизацией.

- Сегодня нам предлагают множество препаратов для укрепления глаз. Стоит ли их применять?

- При миопии склера глаза явно страдает от недостатка микроэлементов: железа, меди, цинка. Поэтому витамины принимать стоит.