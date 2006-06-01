«НИ В КОЕМ случае нельзя ввозить в год до 1 млн. мигрантов, как нам предлагают некоторые специалисты. Эти «пришельцы» пострадают от тех же социальных факторов и будут вымирать точно так же, как и наше собственное население, – уверен директор Института мирового развития Серафим Мелентьев. – Умирают в России от разных причин: до 40 тыс. в год от транспорт­ных травм, 36 тыс. – от отравлений, в основном от алкоголя, 35 тыс. – от убийств, 46 тыс. – от самоубийств (по этому показателю мы первые в мире). У мужчин вообще «африканская» статистика: продолжительность жизни 59 лет, и вероят­ность смерти в возрасте от 15 до 60 лет в 3 раза превышает европейскую. Ожидаемая продолжительность жизни 16-летних молодых мужчин – ниже, чем в 1913 году.

Нельзя повысить рождаемость, стимулируя материа­льно одних только женщин. Потому что в таком феминистском мире будут умирать брошенные и униженные мужчины. А для нормальной репродукции их надо на 5–10% больше, чем женщин. Если раньше был лозунг «Берегите женщин!», то все актуальнее становится – «Берегите мужчин!»

Научный факт

ПРИ стрессе зафиксирован факт угнетения выработки сперматозоидов у мужчин. Существуют данные, указывающие на связь между массированным использованием химикатов и снижением подвижных сперматозоидов, возникновением гормонально зависимых опухолей. По вопросу же воздействия гормоноподобных химикатов на репродукцию человека однозначного ответа пока нет. Но это только пока.