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Чтобы иметь детей, женщине нужно наслаждаться жизнью!

№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Чтобы иметь детей, женщине нужно наслаждаться жизнью!
Стратегический проект «Многодетная семья»

 Академик РАМН Лейла АДАМЯН – блистательный хирург-гинеколог, руководитель отделения оперативной гинекологии Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. Попасть к ней в отделение считают большой удачей – она лечит женщин с самыми запутанными и безнадежными диагнозами. Наш разговор о женщинах, детях, семье, здоровье нации. Какое поколение родится? Будет ли оно здоровее? И что для этого нужно сделать?

 ЛЕЙЛА Владимировна, почему российские женщины часто болеют и так редко и мало рожают?

 – Скажу вам честно: потому что у большинства из них, как говорится, жизни никакой нет! Это означает – ни денег, ни мужа! Чтобы рожать, женщина должна наслаждаться жизнью!

 – Теперь, кажется, хотя бы деньги должны появиться…

 – Это приятно, что на здоровье женщины обратили внимание. Деньги свое дело сделают. Но не только в деньгах счастье! Они не заставят больше рожать, к примеру, людей состоятельных. Для них деньги – не главное. А вот для молодых женщин, которые вынуждены откладывать рождение ребенка как раз из-за материальных трудностей, они станут подспорьем и стимулом.

 Надо сказать, что дело не только в количестве детей, увеличении численности населения. Важно, чтобы дети рождались здоровыми. И здесь свой вклад могут и должны внести медики. В России все для этого есть: и высокие технологии, и кадры. Скоро в рамках национального проекта «Здоровье» пройдет Первый международный конгресс по репродуктивной медицине. Будут обсуждаться комплексные проблемы не только женской, но и мужской репродукции. С момента рождения до глубокой старости.

 – Чем вызвано появление такого, прин­ципиально нового подхода в медицине?

 – Во-первых, общим старением населения. Здесь мы наблюдаем такую картину: у пожилых женщин моча течет, матка выпадает, у пожилого мужчины все давно не в радость… Разве это жизнь? Между тем медицина может уже сейчас сделать для стариков очень много!

 Во-вторых, особенностями современных заболеваний женщин детородного возраста и детей. Появились генетически обусловленные болезни. Женщина не беременеет, хотя состояние ее здоровья нормально. Почему? Оказывается, у нее масса генетических нарушений: врожденной или приобретенной патологии.

 Для детей характерны пороки развития мочеполовой системы: рождаются девочки без матки и влагалища, с двумя матками, без внутриматочной перегородки. Мы всем, конечно, помогаем. По проблеме изучения пороков развития наши специалисты, пожалуй, лучшие в мире. Как и в лечении одной из самых загадочных женских болезней – эндометриоза. Все эти вопросы и потребовали другого подхода к проблеме сохранения здоровья женщин.

 – Все ли в сохранении здоровья зависит только от медиков?

 – Конечно, внедрение высоких технологий в практику очень важно. Но прежде всего женщины сами должны приучиться следить за своим здоровьем. Ущерб, который наносят вредные привычки, аборты, все это, в конечном счете, аукается большими осложнениями.

 – Выходит, женщины сами виноваты в своих болезнях?

 – Нет, не только. Я бы выделила еще несколько серьезных причин, отрицательно воздейст­вующих на репродуктивную функцию: стрессы, плохое питание, тяжелые экологические условия, инфекции. Особенно это характерно для жительниц мегаполисов. Даже анекдот есть в тему. Пациент спрашивает у врача: «Почему у меня такие плохие анализы?» Врач: «Какая пища, такие и анализы».

 – Сколько нужно рожать современной женщине, чтобы и дети, и сама мама были здоровы: одного ребенка, три, пять?

 – Таких стандартов нет! То, что одной нормально, для другой категорически противопоказано. Сколько рожать, каждая женщина должна решать индивидуально со своим врачом-консультантом. А ре­продуктивная медицина помогает таким женщинам, которым еще совсем недавно рожать категорически запрещали.

 – Например?

 – Сегодня женщина, которая в прошлом имела онкологическое заболевание, может родить, если она вовремя получила адекватное лечение и излечилась. В недавнем прошлом их «списывали». Мы уже сейчас можем дать шанс тем, кто еще несколько лет назад не мог даже мечтать стать родителями: это больные с заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, сердечно-сосудистой и эндокринной патологиями.

 – А хотят ли женщины рожать?

 – Без сомнения, хотят! Только надо им помочь.

Бесплодные семьи

 В РОССИИ 5 млн. бесплодных семей. При должном лечении 3 млн. из них смогут иметь детей. В год прерывается около 200 тыс. беременностей из-за заболевания или невынашивания. Это были бы желанные дети.

 

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