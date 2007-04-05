Если шелушатся губы

Отвечает врач-стоматолог Ульяна Медведева:

Вам давно нужно было прийти на прием к стоматологу, а не заниматься самолечением. У вас типичный хейлит - воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. Виноваты стафилококк, стрептококк, дрожжевой гриб, длительное солнечное облучение, неподходящие для вас, раздражающие зубопротезные материалы. А губная помада эти явления только усугубила... Причиной мог стать дефицит витаминов В 2 , В 5 , А. Вполне возможно, что вы плохо ухаживали за своими зубами или у вас началась аллергическая реакция на какие-то лекарства. Словом, надо лечиться у стоматолога.