Если шелушатся губы
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]
Отвечает врач-стоматолог Ульяна Медведева:
Вам давно нужно было прийти на прием к стоматологу, а не заниматься самолечением. У вас типичный хейлит - воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ. Виноваты стафилококк, стрептококк, дрожжевой гриб, длительное солнечное облучение, неподходящие для вас, раздражающие зубопротезные материалы. А губная помада эти явления только усугубила... Причиной мог стать дефицит витаминов В2, В5, А. Вполне возможно, что вы плохо ухаживали за своими зубами или у вас началась аллергическая реакция на какие-то лекарства. Словом, надо лечиться у стоматолога.
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