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Травы при запорах

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Владимир МОГУРЕНКО, врач-фитотерапевт ]

Травы при запорах

 Думаю, многие знают о слабительных свойствах коры крушины, которую традиционно используют при хронических запорах. Но следует помнить, что длительное применение этого растения может вызвать привыкание. А вот крапиву, наоборот, можно принимать без ограничений. Ее активные вещества способствуют повышению тонуса мускулатуры кишечника, что важно при лечении запоров. Кроме того, они обладают противовоспалительным и витаминным свойствами. Вот рецепт: крапива двудомная, лист - 20 г, крушина ломкая, кора -30 г, тысячелистник обыкновенный, трава - 10 г. Взять 1 ч. л. сбора, залить стаканом кипятка, кипятить 5 мин, принимать по 100 мл на ночь.

 Тысячелистник используют и для устранения метеоризма. Кроме того, хорошо снимают спазмы и вздутие в кишечнике плоды тмина, аниса, укропа (1/2 ч. л. плодов (семян) заваривают на ст. кипятка и принимают по 1/4 стакана).

 При выраженном метеоризме рекомендуется принимать крепкие настои - листа мяты перечной (5 г травы на ст. воды, пить по ст. л. несколько раз в день), цветков ромашки (10 г на стакан кипятка, пить по 1-2 ст. л. несколько раз в день).

 При спастическом колите с запорами можно рекомендовать и такие сборы. Листья земляники, цветки ромашки, трава буквицы, донника, плоды рябины обыкновенной, семена кориандра, укропа, кора крушины, корневища щавеля конского (в равных частях). Взять 1 ст. л. сбора, залить ст. кипятка, настаивать в термосе 8 ч, процедить. Принимать по стакану 4 раза в день.

 А вот еще рецепт. Трава золототысячника, полыни обыкновенной, горца почечуйного, цветы бузины черной, семена кориандра и льна (в равных частях). Взять 1 ст. л. сбора, залить 2 ст. кипятка, подержать на малом огне 5 минут, настаивать, укутав, 2 ч. Принимать по стакану утром, днем и вечером после еды.

 

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