Это вы съели что-то…

Откуда берется «букет»

Существуют такие нарушения иммунитета, когда самые обычные продукты воспринимаются иммунной системой как болезнетворные агенты, и потому она реагирует на них раздражением или воспалением. Возникают высыпания или зуд кожи, насморк, чихание, слезотечение. Могут появиться головные боли, одышка, желудочно-кишечные расстройст­ва. Все это характерно для аллергии.

Хотя ученые не пришли к окончательному выводу о причинах аллергии, они уверены - немалую роль играет наследственность. А также широкое применение технологий рафинирования, промышленной переработки, глубокой заморозки и прочих методов производства «синтетической» пищи. В таких продуктах практически нет живых веществ, зато много консервантов и красителей, химических удобрений, а также гормонов, добавляемых для набора веса скота и птицы. Весь этот «букет» и способствует развитию аллергий.

Ну и, разумеется, свою отрицательную лепту вносит плохая экология. Неслучайно горожане страдают от аллергических проявлений намного чаще, чем люди, живущие в сельской местности.

Когда пища чужеродна

Пищевая аллергия среди аналогичных заболеваний занимает отдельное место. Непереносимость каких-то продуктов подходит под критерии «поломки» иммунитета не всегда. Для чисто пищевой непереносимости характерны определенные сдвиги в иммунологических показателях организма. И бок о бок с ней идут другие аллергии. При аллергии к пыльце лиственных деревьев (березе, дубу, ясеню, тополю, иве и другим) может возникнуть перекрестная аллергия на плоды других деревьев и овощи: орехи, яблоки, вишню, персик, сливу, морковь, петрушку, томаты, сельдерей, картофель. При аллергии к пыльце злаковых трав может появиться непереносимость изделий из муки и круп и так далее.

Совсем другие механизмы

Но иногда пищевая аллергия может быть связана с недостаточным синтезом пищеварительных ферментов, участвующих в процессе переваривания пищи. Дело в том, что с возрастом у человека снижается функция всех пищеварительных желез - уменьшается объем желудочной и панкреатической секреции, выделяется меньше кишечных ферментов, желчи, начинает хуже работать поджелудочная железа.

И процессы переваривания пищи замедляются и затрудняются. Возникают диспептические явления: повышенное газообразование, вздутие, запоры, непереносимость той или иной пищи, а также псевдоаллергические кожные реакции. Например, многие люди пожилого возраста из-за недостатка фермента лактозы не переносят молоко.

С другой стороны, непереносимость некоторых продуктов бывает обусловлена наличием в них фармакологически активных веществ. Так, в некоторых сортах рыбы содержится большое количество гистамина. Сыры сортов «рокфор» и «камамбер» содержат много другого аналогичного вещества - тирамина, что может стать причиной крапивницы или мигрени.

Непереносимость как симптом

Непереносимость некоторых пищевых продуктов нередко говорит о хроническом гастрите, язве двенадцатиперстной кишки, холецистите, желчнокаменной болезни, а чаще всего - дисбактериозе.

Наконец, аллергия на определенный продукт может быть следствием отрицательного психо-эмоционального настроя.

Среди большого многообразия симптомов пищевой аллергии специалисты выделяют три основные группы. Во-первых, это желудочно-кишечные проявления, характеризующиеся болями в животе, рвотой, вздутием кишечника, склонностью к запорам, послаблением стула. Затем могут быть кожные проявления в виде крапивницы и кожного зуда, удушья.

Случается, что, несмотря на все попытки, определить аллерген не удается. Тогда врач рекомендует исключить (на всякий случай) цитрусовые, орехи, землянику, все красные овощи и фрукты, шоколад, кофе, какао. А яйца, молоко, рыбу (особенно с красным мясом) готовить в отварном, запеченном и тушеном виде.

Если непереносимость обусловлена недостаточностью пищеварительных ферментов, то надо постараться активизировать деятельность желудочно-кишечного тракта, употребляя молочно­кислые продукты, содержащие бифидо-­ и лактофлору, ацидофильные бактерии. Адсорбенты - отруби, растительную клетчатку. И принимать ферментные препараты. Если непереносимость вызвана отрицательными эмоциями, то помогут успокаивающие травы, теплые ванны и аутотренинг.