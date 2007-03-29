Пневмония как она есть

Существует грустная статистика. Среди заболеваний, приводящих к смерти, пневмония на сегодняшний день занимает четвертое место, - говорит врач-­терапевт Владимир Ильичев. Разобраться с заболеванием, заподозрить пневмонию самому, без помощи врача, очень и очень трудно.

Ведь даже очень опытный доктор не всегда может услышать хрипы, которые свидетельствуют о воспалении легочной ткани. Пневмония прекрасно маскируется.

Прислушаться к себе

Однако, если вы в течение недели принимали антибиотики, лечась от бронхита, трахеита, и при этом у вас сохраняется температура 37, 7С, усилился кашель и у мокроты появился желтый оттенок, становится трудно и больно дышать, то, вероятнее всего, имеет место пневмония. Но! Коварное заболевание может протекать и без каких-либо «классических» клинических проявлений. Именно поэтому, когда врач подозревает пневмонию, он предлагает пройти рентгенологическое исследование.

Различается несколько видов пневмоний.

Чаще всего это осложнение после острых и хронических воспалений верхних дыхательных путей и бронхов, гриппа. В таких случаях температура редко повышается выше 38 С. Кашель появляется или усиливается и может быть сухой или с мокротой. Но боль в грудной клетке при кашле и дыхании может быть далеко не всегда. И поэтому не считается главным симптомом при диагностике пневмонии.

То микробы, то грибы

Если форма заболевания тяжелая, то, конечно, врач отправляет в больницу. В других случаях назначается амбулаторное лечение. При этом надо помнить, что прием антибактериальных препаратов (антибиотиков) - основа основ лечения. И антибиотик может быть назначен только врачом. Он же решит, какая лекарственная форма приема препарата предпочтительнее - внутривенные или внутримышечные уколы, таблетки, микстуры?

Когда антибиотики убивают микробов - основную причину заболевания, грибы поднимают голову. Чтобы не получить в результате лечения кандидоз влагалища (молочницу) и полости рта (стоматит), врач обычно сразу же назначает прием противогрибковых препаратов. Для того чтобы лучше отходила мокрота, назначают отхаркивающие препараты. Очень хороши отвары из трав, так называемые грудные сборы, которые можно купить в любой аптеке. Кроме того, чтобы помочь собственному организму, рекомендуется обильное питье. Запаситесь минеральной водой. Пейте чай с лимоном и медом, морсы из клюквы и брусники. Полезно заниматься дыхательной гимнастикой. Вот одно простое упражнение. Называется «надувание шара». Возьмите простой детский воздушный шарик, делаете носом вдох и выдыхаете через рот.

И так 10 раз. За день это упражнение нужно повторить как минимум 4 раза.

Как уберечься?

Конечно, лучший способ - укреплять иммунитет, то есть вести здоровый образ жизни.

Если заболели - ни в коем случае не «перехаживать» болезнь на ногах. Помните, даже незначительная простуда, если ее вовремя не вылечить, не вылежаться, может превратиться в нечто большее…

Здоровое и полноценное питание - основа хорошего самочувствия.

Почаще проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

А еще помните: здоровье у вас одно, другое купить - не получится.

Наша справка



Если поражается целая доля легкого, то такая пневмония носит название крупозной. Она начинается остро: с сильного озноба, температуры 39-400С. Лицо краснеет, дыхание становится поверхностным и учащенным. На стороне пораженного легкого появляется боль, которая при кашле усиливается. Кашель сначала сухой, а затем с вязкой мокротой, с прожилками крови. Такая болезнь протекает очень тяжело. Если поражается небольшая часть легкого, то такая пневмония называется очаговой.