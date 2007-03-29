А теперь – побежали!

Поскольку абсолютно здоровых людей не бывает, в общем и целом можно сказать, что бег - универсальный способ оздоровления. Но все-таки и его можно рекомендовать далеко не всем. А если есть заболевания сердца или вы обладатель какой-либо другой «хроники», то прежде проконсультируйтесь с лечащим врачом. Может такое случиться, что он вообще порекомендует вам не бег, а, скажем, плавание. Но если вы в себе уверены и посещение врача вам ни к чему, то прежде всего обратите внимание на экипировку. Обувь должна быть на резиновой подошве, с утолщением под пяткой, не тесная, но и не свободная. Одежда - из натуральной ткани. Перед тем как начать бег, выполните упражнения на расслабление мышц и отработку носового дыхания. Если вы решили бегать по вечерам, то делайте это перед ужином.

Где нужно бегать

Эта проблема особенно актуальна для горожан. Конечно, ни в коем случае нельзя бегать вдоль магистралей и оживленных улиц. Иначе вреда от такого забега будет гораздо больше, чем пользы.

Занятия нужно начинать с бега трусцой по траве, земле, гаревой дорожке, которая смягчает толчки. Так что про тротуар тоже нужно забыть. Мышцы и связки при этом укрепляются и разрабатываются. Пробегите сначала 25-50 метров. Отдохните. Потом пробегите еще раз столько же. И еще раз. Если трудно, сочетайте бег с ходьбой. Начав бегать, делайте это хотя бы три раза в неделю, а лучше - каждый день.

Бегать нужно с высоко поднятой головой, с расправленными, расслабленными плечами.

Только удовольствие!

Первые тренировки лучше проводить одному, без компании. Ведь уровень подготовки у людей разный, и трудно бывает подобрать оптимальную скорость для всех. Начинать бег следует медленно, иначе очень быстро устанете. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, скорее всего, стоит начать с прогулочной ходьбы в течение месяца по 15-20 минут каждый день.

Оздоровительной считается ежедневная прогулка по 2-3 километра. И только через несколько месяцев можно переходить на бег, чередуя его с ходьбой.

Неподготовленному человеку потребуется не менее 40 дней тренировок, чтобы привыкнуть к этому виду оздоровления и начать получать от него удовольствие.

Бег должен приносить только положительные эмоции, а не напоминать тяжелую монотонную работу. Поэтому сразу настраивайте себя, что тренировки - это не только полезно, но и приятно.

После пробежки обязательно примите душ, лучше контрастный. Это снимет усталость и взбодрит вас. Если вы решили бегать вечером, то после бега примите теплую (а не горячую!) ванну. Она расслабит мышцы.