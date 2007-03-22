«Продуваем» легкие

Человеку, живущему в городе, очень важно заботиться об очищении легких. Для этого существуют специальные методики, позволяющие не только великолепно очищать легкие, но и снизить температуру при гриппе и простуде. Их можно использовать как профилактическое средство в период эпидемий гриппа.

Итак, медленно вдохните, сделав толчок вперед животом, чтобы воздух последовательно наполнил нижнюю, среднюю и верхнюю части легких. Затем сложите губы в виде буквы «О» и порционно, толчкообразными движениями через рот выдыхайте воздух. Каждая последующая порция должна быть меньше предыдущей. Можно представить себе, что приходится задувать свечи, расположенные в ряд от большего размера к меньшему. Дыхание должно вызвать эффект не напряжения, а расслабления.

Усиливает его действенность «сверх-очистительное» дыхание. Сначала медленно, полно и глубоко вдохните и выдохните 7 раз. Затем глубоко вдохните и после этого выдыхайте мощно, толч­ками, с большим напряжением прогоняя воздух сквозь плотно стиснутые зубы. Весь воздух нужно выдохнуть, максимально освободив грудную клетку, помогая себе движением плеч, сокращая грудные мышцы, подтягивая диафрагму.