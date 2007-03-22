Тики у детей

Отвечает врач­-терапевт Валерий Передерин:

- Генетический характер заболевания прослеживается четко, и более того, доказано, что виной тому являются изменения в 11­й хромосоме. У детей, родившихся от здоровых родителей, возможность заболевания доходит до 24%, если один из родителей в детстве страдал тиками, то ребенок унаследует их в 35%, а если страдали оба родителя, то шанс превышает 50%.

Среди причин, провоцирующих тики, важное место занимают стрессы. Вносят свой вклад и респираторно-­вирусная инфекция, черепно-мозговая травма, малая мозговая дисфункция, недостаток магния, селена.

Тики различают локальные, в одной мышечной группе, например - лицевой, распространенные, с вовлечением нескольких групп, и генерализованные - синдром Туретта.

Они могут быть временными, постоянными и нарастающими по количеству. Если количество тиков за 20 минут меньше десяти, они считаются единичными; если больше десяти, но меньше тридцати, их называют серийными; а статусные - больше тридцати. Лечение тиков начинается с семьи. Больной требует внимания, заботы, ласки. Необходимо исключить все раздражающее, способное вызывать тики. Нельзя фиксировать внимание ребенка на болезни и требовать от него «взять» себя в руки, т.к. его психика еще не готова к таким приказаниям. Каждая неудача ребенка не должна быть предметом осуждения, а должна перейти в игру, в отвлечение внимание на что-либо иное. Для снятия единичных тиков иногда достаточно прижать пальцами подергивающиеся мышцы или приложить тепло или холод. Иногда тик может пройти при смазывании гвоздичным или другим маслом.

Питание играет не последнюю роль в лечении ребенка с тиками. Магний необходим нервной системе. Богаты им рыба, особенно красная, орехи, соя, хлеб с отрубями, тахинная халва, шоколад, свежие фрукты, ягоды. При единичных тиках лекарства не назначаются, а при серийных, часто возникающих, без ноотропных препаратов и пантокальцина не обойтись. Локальные тики излечиваются на 90%, распространенные на 50%, а синдром Туретта - лишь на 30%. Гомеопаты тоже лечат тики.