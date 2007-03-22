Спасение в чернике! Миф или реальность?

Сегодня фармацевтический рынок предлагает огромное количество средств, призванных сохранить отменное зрение, красоту и ясность глаз. И почти каждое из них содержит чернику. Но, к сожалению, в одиночку черника не является панацеей. Черника, точнее особые вещества антоцианозиды, содержащиеся в ней, - это всего лишь природный катализатор (хотя и очень мощный), который ускоряет образование зрительных ферментов. Впрочем, чтобы не запутаться в терминах, обо всем по порядку.

Глаз человека состоит из нескольких оболочек. Именно от состояния этих оболочек зависит качество зрительного восприятия. Самой важной является внутренняя оболочка, которая называется сетчаткой. Если сетчатка повреждена, то глаз может вообще ничего не увидеть. А в первую очередь она страдает при близорукости. Сетчатка вырабатывает зрительные ферменты. Эти белковые образования служат посредниками между лучами света и мозгом. Взаимодействуя с частицей света, фермент распадается, а при этом образуется нервно-химический сигнал, который и сообщает нашему мозгу, что вокруг светло и красочно. Совершенно понятно: если не будет постоянного воспроизводства зрительных ферментов, увидеть мы ничего не сможем. Поэтому и необходим витамин А. Если в организме его недостаточно, синтез со временем будет замедлятся, а позже вообще прекратится. Итог - ухудшение зрения при вечернем освещении (например, при чтении) и даже так называемая куриная слепота.

Для повышения же скорости процесса образования зрительных ферментов и нужны антоцианозиды.

Следующая оболочка глаза - сосудистая, от которой зависит питание глазного яблока. При близорукости начиная уже с молодого возраста сосудистая оболочка страдает из-за чрезмерной растянутости. С возрастом глазные сосуды поражает атеросклероз. И тут на помощь приходит витамин С, или аскорбиновая кислота. Он улучшает состояние сосудистой стенки, уменьшая ее проницаемость, что особенно важно для глаза. Если же аскорбиновой кислоты недостаточно, ткани глазного яблока мутнеют, а это может привести к снижению зрения.

А чтобы улучшить восстановление тканей, нужен витамин Е. Он замедляет процессы развития атеросклероза и препятствует истощению глазного яблока.

Кроме того, глаза не могут обойтись без минералов: магния, селена и других.

Препараты, которые содержат все перечисленные компоненты, способны действительно помочь вашим глазам, помогут вернуть остроту зрения и позаботятся о здоровье ваших глаз.

И краски окружающего мира никогда не поблекнут, а «зеркало души» сохранит свою чистоту.