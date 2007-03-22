Нехорошая бородавка

Подозреваются типы 16 и 18

Еще десять лет назад для многих женщин, приходящих на осмотр к врачу после родов или абортов, самым досадным было услышать, что на шейке матки появилась эрозия. Это расценивалось как явление, опасное в плане развития онкологии, и потому врач сразу же направлял пациентку на «прижигание» (электрокоагуляцию тканей). Однако даже излеченная эрозия далеко не всегда спасала от онкологии.

Теперь врачи уже знают, что не только эрозию надо подозревать в скрытом развитии рака шейки матки. Выявлен главный виновник - вирус папилломы человека. Опаснейшие типы папиллом располагаются в интимных местах и передаются при сексуальных контактах. Наиболее онкогенными считаются типы, фигурирующие под номерами 16 и 18.

Коварный невидимка

Если в половые пути женщины, к несчастью, попали болезнетворные вирусы, то на слизистой оболочке шейки матки появляются атипичные клетки, эрозии и дисплазии. Коварство аногенитального папилломатоза в том, что это образование не вызывает неприятных ощущений. Больные его просто не замечают. Могут не заметить и врачи. Визуально такая шейка абсолютно здорова, и никакие гинекологические зеркала не покажут вызванную вирусом безболезненную до поры до времени эрозию тканей - зачаток злокачественного образования. Поэтому сегодня гинекологи осматривают шейку под специальным микроскопом (эта методика называется кольпоскопия). Чтобы выявить, не скрываются ли вирусы на других участках шейки матки, одновременно берется соскоб с ее каналов. Материал отправляется на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), служащую самым современным и объективным лабораторным методом распознания возбудителей вирусных инфекций.

Спасение - в раннем выявлении

Если вирус выявлен, то проводится цитологическое обследование на предмет обнаружения злокачественных клеток. При ранней диагностике ракового процесса его успешно лечат, причем с малым объемом хирургического вмешательства. Правда, применяя комплексные методы: лазерное и хирургическое иссечение образований, их химическое разрушение, электрокоагуляцию, крио­деструкцию. Все в сочетании с общеукрепляющей терапией, чтобы повысить иммунитет, необходимый для борьбы с вирусом и для регенерации тканей. Но никакие тампоны, грязи и методы народной медицины, увы, здесь недейственны.

Осмотр - каждые полгода

Даже если папилломовирусная инфекция не онкогенна, она все равно способна провоцировать заболевания половой сферы женщины, вызывать расстройства репродуктивной функции. Инфекция опасна и для будущего ребенка. Поэтому заповедью каждой женщины должно стать регулярное, не менее раза в полгода, посещение гинеколога с проведением раз в год кольпоскопии и цитологии.

Проблема опасных папиллом касается в первую очередь женщин детородного возраста с самого начала их сексуальных отношений. Большему риску заражения подвергаются женщины, часто меняющие сексуальных партнеров, применяющие оральные и анальные приемы. Ведь защититься от заражения вирусами папилломы человека с помощью презерватива невозможно. Аногенитальные папилломы распространяются на достаточно широких участках и могут гнездиться вокруг половых органов и ануса у женщин и мужчин.

Что касается женщин старшего возраста, то риск заражения вирусами папилломы человека для них невелик. Но опасность злокачественного перерождения тканей с возрастом, наоборот, возрастает. Поэтому и они должны регулярно посещать гинеколога и проходить необходимые обследования.