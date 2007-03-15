Когда нервы на пределе

- Помогает при неврозе настой из березы. 100 г листьев измельчить и залить 2 ст. теплой кипяченой воды. Настаивать 5-6 часов. Процедить, отжать листья в настой, жидкости дать отстояться и перелить в другую посуду, оставив осадок. Пить по полстакана 2-3 раза в день перед едой.

Если ваше нервозное состояние сопровождается неприятными ощущениями (сердцебиение, боль), хорошо попить настой боярышника. Одну ст. л. сухих растертых плодов заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа в теплом месте (в духовке, плите), процедить. Принимать по одной ст. л. 3-4 раза в день до еды.