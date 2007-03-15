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Новые продукты для Великого поста

№ 11(45) от 15.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Новые продукты для Великого поста

 

 Пост - это не только ограничение в пище, но и особое усилие в молитве, которая становится длительнее.

 Бывает так, что человек не может поститься с той строгостью, которой требует церковный устав. Если человек находится в каких-то особо трудных условиях, выполняет тяжелую или опасную работу, то в таких случаях, конечно, дозволяется ослабить пост. Его тяготы могут облегчить и беременным женщинам ввиду их физиологического состояния. Но если человек настраивается только на воздержание от какой-то пищи, смысла в таком «аскетизме» нет. Поэтому, если кто-то никогда не соблюдал Великий пост, то ему следовало бы начать с малого. Например, не вкушать мясной пищи, но одновременно уделять внимание духовной жизни. Если редко ходили в храм, возьмите за правило каждое воскресенье посещать богослужения.

Что можно и чего нельзя есть в Великий пост

 Можно: овощи, грибы, фрукты, ягоды, мед, варенье, продукты из сои, растительное масло (по выходным и праздникам), рыба (по празд­никам), морепродукты (по выходным), небольшое количество вина (по праздникам).

 Нельзя: Мясо и все продукты мясного происхождения, яйца, молоко, кисломолочные продукты, майонез, масло сливочное, птицу. По старинным рецептам можно приготовить: грибную икру, редьку с маслом, постные супы, картофельные котлеты с черносливом, гречневую кашу с луком и грибами, постные пироги, блины гречневые («грешники»).

 Но есть и новые продукты, которые замечательно подходят для поста. Например, мюсли. Основной компонент любых смесей мюсли - зерна или хлопья пшеницы, ржи либо овса. Иногда встречаются и различные сочетания зерновых. Для приготовления мюсли почти всегда используют хлопья и зерна, обработанные по специальным технологиям, а не те, из которых варят каши.

 Тем, кто страдает ожирением или же просто пытается сбросить килограмм-другой, непременно следует включить мюсли в свой рацион. Они помогут немного умерить аппетит. Дело в том, что, попав в желудок, пищевые волокна, входящие в состав мюсли, перевариваются очень медленно, поэтому чувство голода не приходит часами. Пищевые волокна стимулируют и перистальтику кишечника. Кроме того, они способны выводить из организма некоторые чужеродные соединения, такие, как радионуклиды, свинец, кадмий, а также холестерин. Вот почему диетологи рекомендуют употреблять мюсли больным атеросклерозом, у которых нарушен холестериновый обмен.

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