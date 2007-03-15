Хорошее зрение до старости

Более 90% информации мы получаем через глаза и не задумываемся о том, насколько мы порой беспощадны к ним. Многочасовые просмотры телепередач, работа перед мониторами, другая деятельность, требующая зрительной концентрации, особенно при плохом освещении, - все это губительно для глаз.

Как же мы компенсируем столь небрежное отношение? Короткий, зачастую неспокойный сон, пара минут задумчивого взгляда вдаль... и очки для коррекции зрения на всю оставшуюся жизнь.

Если у вас проблемы со зрением и вы не хотите с этим мириться, знайте - все в ваших руках.

Все знают, что для сохранения зрения необходимо соблюдать правила здорового образа жизни, сбалансированное питание с повышенным употреблением продуктов, богатых витаминами А, Е, С, регулярные активные занятия спортом, отказ от вредных привычек и т.д. К сожалению, в условиях современной жизни часто получается наоборот. Особенно сложно городским жителям, на которых постоянно влияют такие факторы, как неблагоприятная экология, повышенный фон электромагнитного излучения и др.

Как же сохранить здоровые глаза? Для этого врачи рекомендуют принимать препараты, содержащие так называемые антиоксиданты, чаще растительного происхождения, необходимые для улучшения физиологического и функционального состояния сетчатки, хрусталика и стекловидного тела.

В антиоксидантный комплекс входят:

Витамин А, который восстанавливает световосприятие, улучшает зрительную адаптацию в темноте и остроту зрения. Он успешно борется с усталостью глаз.

Витамин Е способствует регенерации поврежденных структур сетчатки глаза и препятствует избыточному образованию продуктов окисления, а также стабилизирует нервные волокна проводящих путей.

Витамин С (аскорбиновая кислота) улучшает состояние сосудов глазного дна и оказывает прямой антиоксидант­ный эффект.

Особенно полезны комплексные поливитамины, в которых витамины сочетаются с микроэлементами с дополнительным включением черники или моркови. Препараты с черникой помогут избавиться от серьезного возрастного заболевания глаза - дистрофии мышц сетчатки.

Препараты с морковью укрепляют сетчатку глаза, улучшают цветовосприятие и сумеречное зрение. Кроме того, витаминно-минеральные комплексы для глаз эффективны при близорукости средней и высокой степени, дистрофических заболеваниях сетчатки и стекловидного тела.

Словом, как и во многих областях нашей непростой жизни, абсолютно неразрешимых проблем нет. Проблема зрения существует, это несомненно. Но существует и эффективное решение.