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Ударим по гриппу травами!

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Ударим по гриппу травами!
Самое опасное в гриппе – осложнения

 

 

Воспаление - реакция нехорошая

Что самое опасное в гриппе? Конечно, не насморк и не кашель, а осложнения гриппозной инфекции, прежде всего стремительно развивающееся воспаление легких - стафилококковая пневмония, которая часто и приводит к трагическому исходу. Это грозное осложнение лечат мощными антибиотиками и противовоспалительными препаратами. Они, конечно, воздейст­вуют на инфекцию, но одновременно угнетают иммунитет, кроветворную функцию костного мозга, действуют на печень, поджелудочную железу, почки, сердце, головной мозг. А давайте вспомним забытое классическое понимание процесса воспаления, которое и играет основную роль в пагубном развитии стафилококковой пневмонии.

По моему многолетнему опыту, применение растений способно остановить воспаление на любой стадии и подвергнуть его обратному развитию с полным выздоровлением.

Растения - на всех стадиях

Гиперемия (покраснение) лечится примочками и приемом внутрь растений, обладающих вяжущими свойствами. Для этого подойдут: зверобой продырявленный, кора дуба летнего, трава горца птичь­его (спорыш). Приготовьте отвар: 1 ст. л. сырья залить 0,5 л кипятка, довести до кипения, настоять полчаса и остудить. Внутрь вяжущие травы более 2-3 суток принимать нельзя.

В стадии отека пейте настой мочегонных растений и трав. Заварите 1 ст. л. смеси листа и корня лопуха и одуванчика, травы горца птичьего, лапчатки гусиной, листа мать-и-мачехи, березы на стакан кипятка, настаивать полчаса, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день 2-3 дня.

Третья стадия воспаления - инфильтрация. Ее рассасывают лист лопуха и подорожника, трава донника лекарственного, лист березы, трава хвоща полевого, лист мать-и-мачехи. Заваривают и принимают, как и предыдущий настой.

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