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Парапроктит – большая неприятность

№ 10(44) от 06.03.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Парапроктит – большая неприятность
Неужели предстоит операция?

 

Тревожных факторов все больше

Им действительно болеют далеко не все. Это не геморрой какой-нибудь. Но, оказывается, все больше и больше становится факторов, способствующих развитию этого заболевания у самых, что называется, широких слоев населения. В этом убеждены специалисты - колопроктологи.

Тут и ослабление иммунитета вследствие неправильного или недостаточного питания, курение, алкоголь. Это и микро­травмы заднего прохода, на которые многие не обращают внимания, - поболит и пройдет! Особенно часто они появляются при запорах. Это и наличие трещин, больших геморроидальных узлов. Причиной парапроктита могут стать и сосудистые изменения при системных заболеваниях, например при диабете.

От острого...

Острый парапроктит начинается, как правило, с недомогания, слабости. Потом появляется озноб, повышается температура и... нарастающая боль в прямой кишке и промежности. Особенно она усиливается при кашле и ходьбе. Боль как будто идет откуда-то из глубины таза.

При таких почти интимных переживаниях многие предпочитают лечиться не у врача-колопроктолога, а спешат заняться самолечением. Особо распространено домашнее лечение горячими ваннами, компрессами с ихтиоловой мазью, медом и даже какими-то антибиотиками, которые якобы помогли соседу в аналогичной ситуации. Итог, как правило, печальный: прогревание приводит к распространению гнойного процесса, самопроизвольному вскрытию гнойника. Причем прорыв гноя может произойти не только наружу, но и в просвет прямой кишки, во влагалище. После этого на какое-то время наступает даже некоторое облегчение. Но только на время.

Лечение острого парапрок­тита - только хирургическое, причем в специализированном стационаре. Проктолог в отличие от просто хирурга более обоснованно выберет тактику лечения, например, не станет рисковать и переходить к радикальным мерам. После оперативных вмешательств может развиться недостаточность сфинктера заднего прохода. Только из-за того, что хирург неверно оценил распространенность процесса и произвел иссечение мышцы на недопустимую глубину.

...к хроническому

Хронический парапроктит часто возникает при самопроизвольном или неправильном вскрытии (лечении) острого парапроктита. Внутреннее отверстие абсцесса в анальном канале не заживает, и остается свищ. Заживление может произойти непрочным рубцом, который при незначительном травмировании - езда на велосипеде, запор и пр. - вновь возникает на том же месте анального канала. При этом сам абсцесс может быть в другом месте промежности. После неправильного вскрытия и лечения рана на промежности не зарастает - прямокишечный свищ остается, при этом происходит повторное заражение кишечной флорой через внутреннее отверстие свища. И так - из раза в раз.

Хронический парапроктит может протекать, например, как свищ прямой кишки. А может - повторением из раза в раз абсцессов (нагноений). Собственно говоря, в самом названии заболевания отражена вся его сущность и определен принцип лечения. Пока есть отверстие в кишке (свищевой ход), соединяющее внутреннее отверстие с наружным, ни о каком излечении говорить не приходится. Свищи прямой кишки лечат только хирургическим путем. Но опять-таки ложиться под нож нужно только к колопроктологу. Так как неспециалист может избавить больного от свища, но заодно поможет приобрести другой тяжелый недуг - недержание кишечного содержимого.

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