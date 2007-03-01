Берегите свое сердце

Сердце человека работает беспрерывно всю жизнь. Поэтому оно постоянно нуждается в кислороде и других необходимых веществах. Для доставки кислорода к мышечным клеткам сердце имеет свою разветвленную систему сосудов. Они называются коронарными артериями. При сужении этих сосудов доставка кислорода и питательных веществ к сердцу уменьшается, и сердечная мышца начинает страдать от кислородной недостаточности. Чаще всего причиной сужения коронарных сосудов бывают так называемые атеросклеротические бляшки, которые образуются на стенках сосудов. В результате возникает ишемическая болезнь сердца - недостаточность кровообращения сердечной мышцы. Особенно опасно это при физической и психоэмоциональной нагрузках, когда сердце должно работать усиленно, соответственно сердечная мышца нуждается в усиленном питании и большем количестве кислорода, а доставка его ограничена. В таких условиях возникает приступ стенокардии или инфаркт миокарда. Еще одно последствие атеросклероза - образование тромбов. Среди причин внезапной смерти наиболее частая - образование тромба в сосуде, снабжающем кровью сердечную мышцу. Как же избежать возможной трагедии и сохранить сосуды «чистыми»? Для этого надо придерживаться максимально здорового образа жизни, а именно: правильно питаться, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, а также избегать таких внешних воздействий, как неблагоприятная экология, нерв­ный стресс и т.д. К сожалению, в условиях современной жизни это не всегда возможно, именно поэтому разработаны специальные профилактические препараты, которые защищают сосуды от атеросклероза, укрепляют стенки сосудов, препятствуют образованию тромбов и продлевают жизнь и молодость! Обращайте внимание на разработчика препарата, лучше, если это профильный институт атеросклероза, занимающийся сосудами.