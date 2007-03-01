Насморк или гайморит?

Наш нос - чрезвычайно чувствительный фильтр, защищающий легкие от вредного воздействия внешних факторов. За сутки он пропускает и очищает приблизительно 10 тысяч литров воздуха. Кроме того, он увлажняет и согревает вдыхаемый воздух. Во всех процессах без исключения участвуют гайморовы пазухи.

Природа создала их, чтобы облегчить наше существование. Если бы на месте пазух была монолитная кость, нам было бы крайне трудно поднимать голову. Состояние носовых пазух влияет на наш голос. Даже во время обычного насморка, когда их устья становятся непроходимыми из-за отека слизистой оболочки, тембр голоса человека значительно меняется.

Отчего он бывает

В процессе фильтрации вдыхаемого воздуха в носу оседают пыль, бактерии и вирусы. Они легко проникают в полость носоглотки, к которой примыкают гайморовы пазухи. Достаточно простого насморка, чтобы началось раздражение слизистой оболочки носа с последующим отеком. Набухшие устья пазух закрываются, и выделения из носа перестают свободно перетекать в носоглотку. Начинается нагноение, что к симптомам насморка прибавляет боль, температуру, желтоватые выделения из носа. Это уже гайморит - ост­рое воспаление, которое длится 3-4 недели. Если вовремя не обратиться к врачу, воспалительный процесс затянется, и будет продолжаться несколько месяцев. Основные причины гайморита - невылеченный насморк, простуда, аллергические реакции, заболевания зубов. А также искривление носовой перегородки и другие анатомические дефекты носа.

Распознать вовремя

Сделать это не так просто. Часто мы понятия не имеем, что месяцами не проходящий насморк, обостряющийся чуть ли не по расписанию, - симп­томы хронического гайморита. Еще сложнее уловить связь между воспаленными гайморовыми пазухами и постоянной усталостью из-за недостаточного поступления кислорода в легкие во время сна, головными болями или нарушениями обоняния. Правильный диагноз может поставить только врач.

Поводом для обращения к врачу должны стать:

Боли в области лба, над глазами и в переносице, а также по одной или обеим сторонам носа. Головная боль при гайморите обычно усиливается при физическом напряжении, кашле, поднятии тяжестей. Временами притупляется и чувствительность к запахам и вкусам.

Припухлость кожи в области щеки и века. Носовой оттенок голоса («прононс»). Постоянная температура (37-38oС). Желто-зеленые выделения из носа. Кашель, особенно усиливающийся во время сна. Усталость, граничащая с изнеможением, перепады настроения. Проблемы с концентрацией внимания. К симптомам относятся и боль в горле, и увеличение лимфатических узлов.

Врач обычно отправляет на рентген, делает бактериологический анализ выделений из носа. Иногда даже назначаются такие исследования, как компь­ютерная томография и эндо­скопия.

Чем он лечится

Невылеченный гайморит может привести к очень опасным осложнениям - воспалению оболочек головного мозга и даже абсцессу головного мозга.

Если доктор подтвердит диаг­ноз воспаления в носовых пазухах, то назначит обезболивающие, противовоспалительные лекарства и препараты, снижающие отек слизистой носа. При хроническом гайморите или в случаях тяжелого течения заболевания врач порекомендует сделать прокол, то есть операцию по промыванию носовых пазух. При высокой температуре назначит курс антибиотиков. Болезнь обычно отступает на ­

10-14-й день.

Чтобы сделать лечение более эффективным и ускорить выздоровление, надо как можно больше пить - это способствует выведению секрета, накапливающегося в носовых пазухах. Не курить, не употреблять алкоголь (тем более что придется принимать антибиотики). Делать ингаляции и по возможности постараться дышать носом, а не ртом. При дыхании через рот уменьшается объем кислорода в носовых пазухах, а бактерии, наоборот, размножаются.

Полезные процедуры

Промывание носа. Эта процедура хорошо очищает нос от накопившихся выделений и восстанавливает функции слизистой оболочки.

Для этого годится морская соль: 1 ч.л. на 1 стакан кипяченой воды.

Зеленый чай: заварить и настаивать в течение 15-20 минут.

Количество раствора на одно промывание 100-250 мл, температура 38-40oС. В течение 1-2 недель нужно выполнять процедуру по 2-4 раза в день. Перед промыванием как следует высморкаться.

Как избежать рецидива

Гайморит любит возвращаться. Чтобы уменьшить риск заболевания, нужно выполнять следующие правила:

чаще сморкаться;

избегать контакта с простуженными людьми, страдающими сильным насморком;

опасаться пыльных мест - все это раздражает слизистые оболочки носа.