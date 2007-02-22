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Атеросклероз – причина мужских болезней

№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Атеросклероз – причина мужских болезней

 Принято считать, что мужчины сильные, крепкие, все могут, а значит, в особой заботе не нуждаются. Может быть, поэтому мы дошли до того, что средняя продолжительность жизни женщин сейчас 73 года, а мужчин — 57 лет. Основной причиной смертности по-прежнему остаются сердечно­сосудистые заболевания, в основе которых в большинстве случаев лежит атеросклероз. Нередко предвестником развития таких проявлений атеросклероза является другой мужской недуг – эректильная дисфункция, т.к. атеросклеротическое поражение сосудов полового члена препятствует достаточному притоку крови в орган и обусловливает снижение потенции.
 
Как же сохранить «чистоту» сосудов, а значит, продлить жизнь, сберечь здоровье и мужскую силу? Для этого надо придерживаться здорового образа жизни, а именно: правильно питаться, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, а также избегать таких внешних воздействий, как неблагоприятная экология, нервные стрессы и т.д. К сожалению, в условиях современной жизни полностью оградить себя от плохой экологии и нервных стрессов практически невозможно, а времени на спортзал просто не хватает. Поэтому и рекомендуется применять лечебно-профилактические средства. Например, экстракт листа гинкго билоба улучшает мозговое кровообращение и, следовательно, снабжение мозга кислородом и глюкозой. Но как самим найти все компоненты да еще рассчитать правильную дозировку? Этого делать и не нужно, помочь может прием препарата, в состав которого входят все перечисленные компоненты для сохранения «чистоты» сосудов, а значит, для сохранения здоровья и молодости. Обращайте внимание на разработчика препарата, лучше, если это профильный институт атеросклероза, занимающийся сосудами.

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