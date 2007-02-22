Выход из тупика кардиологии найден Российскими физиологами

Мало кто знает, что медицине неизвестны причины возникновения большинства хронических заболеваний, в том числе сердечнососудистых (ССЗ). Медицина не в силах по-настоящему помочь больным людям, поскольку, не зная причины болезней, она не может их вылечить. Лечение сводится лишь к подавлению симптомов – снятию сердечной боли или снижению давления.
Народ давно понял, что «все болезни от нервов». Любой человек знает, что инфаркты миокарда, как правило, случаются в результате перенесенного стресса. Кардиологи же за причину ССЗ продолжают выдавать атеросклероз и повышенное содержание в крови холестерина, даже несмотря на опубликованные в 2003 г. академиком Е.И. Чазовым данные, доказавшие, что к росту смертности от ССЗ не имеют прямого отношения ни ожирение, ни курение, ни повышение холестерина, и что причину ССЗ надо искать в последствиях стрессов.
Именно в этом направлении последние восемь лет в Самаре под научным руководством одного из основателей космической медицины, академика Российской академии медицинских наук Н.А. Агаджаняна работала группа физиологов и инженеров, которой удалось:
– теоретически и практически доказать, что причиной ССЗ является неощущаемое нами постоянное перевозбуждение нервной системы, постепенно нарастающее в результате стрессов и порождающее постоянное сужение (спазм) всех микрососудов;
– создать простое устройство (капнометр), позволяющее диагностировать ССЗ в скрытой стадии и провести их реальную профилактику;
– создать и запатентовать устройство (капникатор) и методику, позволяющие за несколько месяцев совершенно не обременительных процедур устранить причину ССЗ – «успокоить нервы» – снять спазм микрососудов, восстановить нормальное кровоснабжение мозга, сердца, печени и других органов.
Результаты работы ученых изложены в научно-популярной книге «Выход из тупика» и в научной монографии. Изобретение получило высокую оценку на международных форумах инноваций в Брюсселе (1999), Париже (2000), Москве (2001) – две золотые и серебряную медали.
Главной своей наградой ученые считают благодарность людей, годами безуспешно лечившихся у терапевтов и кардиологов, а ныне забывших о гипертонических кризах, приступах стенокардии и аритмии, о бессоннице, мигрени, одышке… людей, которые прекратили принимать фармпрепараты, быстро преодолели последствия инсультов и инфарктов и застраховались от них в будущем.
К сожалению, комплекс «Самоздрав» распространяется только посредством рекламы и пока полностью соответствует своему названию: человек сам принимает решение и сам себя делает здоровым.
А здравоохранение, через которое комплекс дошел бы до миллионов нуждающихся в нем людей, несмотря на неоднократные обращения авторов (в Минздрав, в институт академика Чазова…), делает вид, что ничего о нем не знает. И продолжает «борьбу с гипертонией» сосудорасширяющими препаратами, которые при регулярном приеме обескровливают мозг – резко ускоряют отмирание его клеток, а при передозировке вызывают ишемические инсульты.