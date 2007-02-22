Выход из тупика кардиологии найден Российскими физиологами

Миллионы людей ежедневно принимают тонны таблеток от давления, от сердца, от атеросклероза. И ни один из них не скажет, что чувствует себя лучше, чем, например, год назад. Большинство людей, перенесших операции на сосудах сердца, лишь на время становятся чуть здоровее. Операции не делают людей здоровыми – они продолжают принимать таблетки.

Ничего, кроме жизни на таблетках, в ожидании неминуемых инфаркта или инсульта врачи людям предложить не могут. Их призывы «контролировать давление» приемом таблеток якобы ради предотвращения инсульта или инфаркта – лукавство. Врачи знают, что от этих «осложнений» не уберегут ни лекарства, ни операции, ни лечение даже и в «кремлевской больнице». Но о своем бессилии перед инсультами и инфарктами они говорят только в своем узком кругу: «Несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, даже уменьшается». (Из выступления академика Е.И. Чазова на Российском конгрессе кардиологов.)