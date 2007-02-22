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Выход из тупика кардиологии найден Российскими физиологами

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Ю. МИХАЙЛОВ ]

Выход из тупика кардиологии найден Российскими физиологами

Миллионы людей ежедневно принимают тонны таблеток от давления, от сердца, от атеросклероза. И ни один из них не скажет, что чувствует себя лучше, чем, например, год назад. Большинство людей, перенесших операции на сосудах сердца, лишь на время становятся чуть здоровее. Операции не делают людей здоровыми – они продолжают принимать таблетки.

Ничего, кроме жизни на таблетках, в ожидании неминуемых инфаркта или инсульта врачи людям предложить не могут. Их призывы «контролировать давление» приемом таблеток якобы ради предотвращения инсульта или инфаркта – лукавство. Врачи знают, что от этих «осложнений» не уберегут ни лекарства, ни операции, ни лечение даже и в «кремлевской больнице». Но о своем бессилии перед инсультами и инфарктами они говорят только в своем узком кругу: «Несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, даже уменьшается». (Из выступления академика Е.И. Чазова на Российском конгрессе кардиологов.)

Мало кто знает, что медицине неизве­стны причины возникновения большинства хронических заболеваний, в том числе сердечно­сосудистых (ССЗ). Медицина не в силах по-настоящему помочь больным людям, поскольку, не зная причины болезней, она не может их вылечить. Лечение сводится лишь к подавлению симптомов – снятию сердечной боли или снижению давления.
 
Народ давно понял, что «все болезни от нервов». Любой человек знает, что инфаркты миокарда, как правило, случаются в результате перенесенного стресса. Кардиологи же за причину ССЗ продолжают выдавать атеросклероз и повышенное содержание в крови холестерина, даже несмотря на опубликованные в 2003 г. академиком Е.И. Чазовым данные, доказавшие, что к росту смертности от ССЗ не имеют прямого отношения ни ожирение, ни курение, ни повышение холестерина, и что причину ССЗ надо искать в последствиях стрессов.
Именно в этом направлении последние восемь лет в Самаре под научным руководством одного из основателей космической медицины, академика Российской академии медицинских наук Н.А. Агаджаняна работала группа физиологов и инженеров, которой удалось:
 
– теоретически и практически доказать, что причиной ССЗ является неощущаемое нами постоянное перевозбуждение нервной системы, постепенно нарастающее в результате стрессов и порождающее постоянное сужение (спазм) всех микрососудов;
 
– создать простое устройство (капнометр), позволяющее диагностировать ССЗ в скрытой стадии и провести их реальную профилактику;
 
– создать и запатентовать устройство (капникатор) и методику, позволяющие за несколько месяцев совершенно не обременительных процедур устранить причину ССЗ – «успокоить нервы» – снять спазм микрососудов, восстановить нормальное кровоснабжение мозга, сердца, печени и других органов.
Результаты работы ученых изложены в научно-популярной книге «Выход из тупика» и в научной монографии. Изобретение получило высокую оценку на международных форумах инноваций в Брюсселе (1999), Париже (2000), Москве (2001) – две золотые и серебряную медали.
 
Главной своей наградой ученые считают благодарность людей, годами бе­зуспешно лечившихся у терапевтов и кардиологов, а ныне забывших о гипертонических кризах, приступах стенокардии и аритмии, о бессоннице, мигрени, одышке… людей, которые прекратили принимать фармпрепараты, быстро преодолели последствия инсультов и инфарктов и застраховались от них в будущем.
 
К сожалению, комплекс «Самоздрав» распространяется только посредством рекламы и пока полностью соответствует своему названию: человек сам принимает решение и сам себя делает здоровым.
 
А здравоохранение, через которое комплекс дошел бы до миллионов нуждающихся в нем людей, несмотря на неоднократные обращения авторов (в Минздрав, в институт академика Чазова…), делает вид, что ничего о нем не знает. И продолжает «борьбу с гипертонией» сосудорасширяющими препаратами, которые при регулярном приеме обескровливают мозг – резко ускоряют отмирание его клеток, а при передозировке вызывают ишемические инсульты.

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