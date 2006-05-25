Укушенные однажды
№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Светлана ОМЕЛЬЧЕНКО ]
Многие считают, что клещи – это нечто экзотическое. И вообще – заболеть от их укуса какой-нибудь горожанин может не чаще, чем слетать на Луну. Увы, статистика показывает, что случаи тяжелейшего заболевания растут, как снежный ком, а заболевают не промысловики-охотники, живущие в тайге, а туристы и дачники. Клещи, между тем, спокойненько сидят на ветках кустарников, в высокой траве и… ждут!
Время
ПИК заболеваний клещевым энцефалитом обычно приходится на май-июнь, но отдельные случаи заражения регистрируются практически в течение всего лета. Изменилась и география болезни. Инфицированные клещи встречаются сегодня там, где еще недавно о них и слыхом не слыхивали.
Место
ЧЕЛОВЕК может не заметить укуса или даже не узнать, каким образом он был заражен. Особенно, если и в лес-то не заходил. Домой клещи могут попасть с букетами цветов. Приехать на собаках и кошках, на одежде. Но, как показывает статистика, три четверти заболевших подцепили заразу в городских парках и на дачных участках.
Симптомы и последствия
КЛЕЩЕВОЙ энцефалит – вирусное инфекционное заболевание. Оно поражает кору головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические нервы. Клинически это выражается в судорогах, параличах мышц, нарушении чувствительности кожи. Заболевание развивается быстро в течение нескольких дней, протекает остро, сопровождается высокой температурой. Появляются головная боль, рвота, потеря сознания вплоть до комы. Или, наоборот, возбуждение с утратой ориентации в пространстве и времени.
Скрытый период начала болезни длится от двух дней до двух недель.
Заболевание может принимать и нетипичные формы: протекать, как полиомиелит, радикулит или грипп с повышенной температурой, потливостью, головной болью, слабостью, ознобом, ломотой. Если процесс захватывает мозговые оболочки, то появляется тошнота, боль в глазных яблоках. Первая волна длится от двух до семи дней и проходит самостоятельно. А вслед за ней на пострадавшего обрушивается вторая, которая может сопровождаться менингитом. Поражение центральной нервной системы может привести к тяжелой инвалидности, стать причиной смерти.
Борьба
ОБНАРУЖИВ клеща, постарайтесь его аккуратно удалить. Для этого капните на кровососа маслом или обработайте место укуса спиртом (водкой, одеколоном). Ни в коем случае не давите и не растирайте присосавшееся насекомое. Если клещ заражен, вы таким образом сделаете все возможное, чтобы стать его жертвой. Но лучше всего обратиться в медпункт – там клеща аккуратно извлекут и обработают рану. А заодно порекомендуют лекарства для профилактики болезни.
Но, как говорится, поздно пить боржоми, если упущены сроки. Помните: самой надежной защитой против клещевого энцефалита служат прививки. Прививаться нужно начинать вообще-то заранее, по схеме, по крайней мере, за полгода до наступившего сезона клещей. Тогда можно быть уверенным, что вам все нипочем.
Совет
Придется налечь на лук и чеснок, лимоны, черную смородину. Словом, все, что содержит много витамина С, – кровососы этого очень не любят.
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