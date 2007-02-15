Здравствуй, Зимушка-зима!

Вопреки ожиданиям зима все-таки взяла бразды правления в свои руки. По прогнозам синоптиков февраль обещает быть морозным.



А это грозит нам ростом всевозможных простудных заболеваний. Готовы ли вы к резкой смене погоды, покажет тест.

За каждый отрицательный ответ на вопросы 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17 и положительный ответ на вопросы 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16 начислите себе по 2 балла.

1. Вы занимаетесь закаливанием?

2. Случаются ли у вас головокружения, часто ли болит голова?

3. Вы курите?

4. Принимаете ли вы регулярно поливитамины?

5. Часто ли вы ощущаете внезапную усталость, хотя в общем не переутомились?

6. У вас редко получается отвлечься от дел и расслабиться?

7. Всегда ли вы делаете профилактические прививки (например, от гриппа)?

8. Страдаете ли вы нарушением сна, часто ли испытываете проблемы с засыпанием?

9. В среднем ваш сон длится не менее шести часов?

10. Вы легко встаете по утрам?

11. Дружите ли вы со спортом, регулярно ли посещаете тренажерный зал или делаете зарядку?

12. Часто ли вы испытываете стресс?

13. Вы редко бываете на свежем воздухе?

14. Придерживаетесь ли вы рационального режима питания?

15. В вашем меню всегда присут­ствуют овощи и фрукты?

16. Страдаете ли вы хроническими заболеваниями?

17. Вы были в отпуске за последний год?

Суммирует баллы и подведите итоги



0–8 баллов. Вы вполне можете рассчитывать, что ваш организм успешно справится со всеми испытаниями благодаря тому, что вы разумно сочетаете профилактические средства со здоровым образом жизни.

10–20 баллов. Чтобы простудные заболевания обошли вас стороной, в качестве профилактики воспользуйтесь такими доступными общеукрепляющими народными средствами, как лук, клюква, мед, лимон, чеснок. Старайтесь пить свежевыжатые соки из фруктов и овощей. Не забывайте и о фитопрепаратах. Помните: болезнь всегда легче предупредить, чем лечить!