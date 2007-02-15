Сто напастей на одну бедную голову

Утром я пила обычно две-три чашки кофе – иначе полдня ходила сонная. Последние два месяца пришлось отказаться от этой привычки – стало повышаться давление. Но вот парадокс: кофе пить я перестала, давление снизилось, зато стала болеть голова!(В. Ильина, Калининград)

Виноват в этом кофеин. Вернее, его отсутствие. Если раньше ваш день начинался с дозы кофеина, то теперь без него вы чувствуете себя плохо. Отвыкать от кофе нужно постепенно. Ограничивайтесь сначала одной чашечкой. Потом переходите на зеленый чай – он тоже отлично тонизирует.

На работе некоторые сотрудники пользуются очень, на мой взгляд, резким парфюмом. Заметил, что у меня через некоторое время начинает болеть голова и течь из носа. Может ли такое быть от косметики?

(Р. Заславский, Свердловская область)

Может. В данном случае головная боль – проявление аллергии на запах. Скорее всего, ваша носоглотка имеет очень чувствительную слизистую оболочку, которая и посылает болевой сигнал прямо в мозг. И чем больше вы шмыгаете носом, тем сильнее головная боль. Поэтому придется обзавестись не только таблетками от аллергии, но и каплями для носа, чтобы сужать сосуды. И еще попросить коллег так сильно не душиться. Придется чаще проветривать помещение. А когда придете домой – полностью переоденьтесь, вымойте голову и прополощите носоглотку.

Мне нужно похудеть, но выдержать малейшее голодание я не в силах – начинает болеть голова.

(К. Пилюгина, Комсомольск-­на-Амуре)

Видимо, при вашей диете запасы глюкозы, основного источника энергии мозга, быстро заканчиваются. Чтобы этого не происходило, будучи даже на диете, надо есть понемногу, но часто. Тогда уровень сахара в крови не будет резко снижаться, а значит, и голова не заболит. Хотите быстро снять приступ – съешьте апельсин – он просто битком набит глюкозой.

Дочь недавно перенесла простуду, а теперь жалуется на странную боль с одной стороны лба и в области глаза. Что это может быть?(С. Перелогина, Совгавань)

Ребенка надо обязательно показать отоларингологу. Так нередко проявляется начинающийся гайморит.

К вечеру у меня появляется ощущение, что голову сжимают обручем…(В. Никифоров, Воронеж)

Это так называемая боль напряжения. Она связана с неправильной осанкой, положением плеч и шеи и как следствие – нарушением кровоснабжения головного мозга. Нужно несильно размять уставшие мышцы. После массажа встаньте под теплый душ и направьте сильную струю воды на голову и плечи.

Когда сильно понервничаю, у меня возникает тупая боль в затылке.(И. Воронин, Иркутск)

Измерьте давление. Наверняка оно повышенное. Гипертония – болезнь сейчас очень распространенная. Постарайтесь прилечь и заснуть. А потом сходите к врачу – посоветоваться. Подбор лекарств при гипертонии – дело сугубо индивидуальное.

Разв месяц меня настигает невыносимая головная боль – не переношу света, голова превращается в один сплошной пульсирующий комок. Могу только лежать, закрыв глаза. И все. Что я только не пробовал – ничего не помогает. Просто превращаюсь в недееспособного инвалида.(С. Чудаков,Московская область)

У вас, скорее всего, классический вариант мигрени. Считается, что о боли извест­но все или почти все. Но это справедливо в большей степени, когда речь идет о боли механического или травматического происхождения.

Намного сложнее ситуация с болью нейропатической, свидетельствующей о поражениях центральной или периферической нервной системы. Так, любой человек легко опишет симптомы, например, мигрени: «нестерпимая боль пронизывает полголовы, невозможно открыть глаза». И хотя мигрень впервые упоминается в медицинских трудах около 3000 лет назад, до сих пор у врачей нет единой точки зрения на происхождение этого заболевания.

От понимания течения боли зависит и выбор лечения. До недавнего времени, чтобы заставить мигрень утихомириться, врачи прописывали больным множество лекарств: от антидепрессантов до наркотических анальгетиков. В последнее время ситуация стала меняться к лучшему благодаря появлению препаратов, направленно дейст­вующих на механизмы возникновения боли (это препараты класса триптанов). Они купируют головную боль и сопутствующие симптомы при мигрени. Первым шагом на пути к избавлению от боли для каждого, кто страдает от приступов мигрени, должно стать обращение к специалисту-неврологу и подбор индивидуальной схемы лечения.

Как видим, причины, вызывающие головную боль, очень разнообразны.

И только разобравшись в данном вопросе, можно эффективно с нею бороться.