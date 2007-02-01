Новый защитник вашего здоровья

- Валентин Николаевич, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы лечить раны мягких тканей посредст­вом переменного магнитного поля (ПМП)?

– Проблемой лечения различных ран мягких тканей коллектив нашей кафедры занимается более 20 лет. Идея использования для этих целей энергии переменного магнитного поля принадлежит не нам. Нас привлекла идея проверки возможности использования для этих целей биостимулятора «ЭРОС­3 ЛЮКС» (Электромагнитный Региональный Однокомпонентный Стимулятор) как аппарата портативного и индивидуального пользования. Наши предположения были проверены и полностью подтверждены многочисленными экспериментами над животными. Было проведено более 300 экспериментов, с помощью которых изучались и прочность кожных рубцов, и скорости заживления округлых ран. Только после этого мы приступили к клинической проверке. И на сегодняшний день мы располагаем опытом лечения более 600 больных.

– Какие раны можно вылечить таким образом?

Можно с успехом ле­чить следующие болезни:

послеоперационные раны;

так называемые проблемные раны, т.е. такие, которые могут спровоцировать риск развития осложнений;

длительно заживающие раны;

трофические язвы, в том числе и диабетические.

– Можете ли привести конкретные примеры?

– Примеров масса, всех не перечислить. Могу сказать совершенно точно, что с применением ПМП в три раза быст­рее ликвидируется отек, на 10 дней раньше заживает рана, в два раза быстрее происходит длительность лечения. Иными словами, каждый из наблюдавшихся больных – это уникальный случай, живой пример.

– Каким образом ПМП проникает через кожу человека, обеспечивая тем самым успешное лечение?

– Механизм действия достаточно сложен. Здесь и ориентационные, и концентрационные изменения макромолекул, освобождение частей ионов из связи с макромолекулами. Установленное отчетливое влияние ПМП на микроциркуляцию, обмен веществ, седативное и гипотензивное, болеутоляющее и трофикорегенериторное действие.

– Сколько времени уходит на лечение?

– Длительность лечения целиком и полностью зависит от характера патологии (от 7 до 30 дней в среднем).

– Могут ли быть неприятные последствия, побочные эффекты?

– Многолетние наблюдения не выявили каких-либо неприятных последствий и побочных эффектов. Ни один из наших больных на это не жаловался.

– Как быстро проходит восстановительный период?

– О каком-либо восстановительном периоде говорить не приходится, т.к. больные лечатся до полного выздоровления.

– Вы берете любых больных, или все же есть какие-то ограничения?

– Прямых противопоказаний к применению указанного метода не установлено, поэтому можно лечить всех больных с перечисленными ранее патологиями.

– Обязательно ли ехать к вам в Нижний Новгород? Как можно помочь людям из других регионов?

– Конечно же не нужно ехать к нам. Надо просто знать, что такой метод существует, он помогает многим больным. Могу с полной уверенностью заявить, что теперь у хирургов на вооружении появился новый оригинальный метод лечения, позволяющий добиваться эффективных результатов!