Нос с барьером

Отчего они вырастают?

Разрастание лимфоидной ткани носоглотки обычно происходит в результате воспалительных заболеваний в носу, гортани и глотке. Когда воспалительный процесс заканчивается, аденоиды восстанавливаются в прежних размерах. Но если у ребенка снижен иммунитет и он часто болеет ОРЗ, то лимфоидная ткань не успевает уменьшаться в объеме и с каждой новой простудой разрастается все больше. В зависимости от проявления симптомов различают три степени аденоидов. Так, в начальной стадии днем ребенок дышит достаточно свободно, а вот ночью, когда в горизонтальном положении объем аденоидов увеличивается, дыхание затрудняется, и он начинает посапывать. При аденоидах II-III степени они увеличены настолько, что дышать носом практически невозможно. Малыш даже ходит постоянно с открытым ртом.

При этом в дыхательные пути попадает воздух, не прошедший через слизистую оболочку носовых ходов и потому не согретый, не увлажненный и не очищенный. Усиливается риск новых воспалительных заболеваний в миндалинах, глотке, гортани, а также бронхах и легких. Слизистая носа отекает, возникает хронический насморк.

Уши тоже страдают

Не обходится без проблем со стороны ушей. Поскольку в области свода носоглотки находятся не только отверстия носовых ходов, но и устья евстахиевых (слуховых) труб, то аденоиды очень часто приводят к ухудшению слуха и воспалению среднего уха.

Таким образом, порочный круг замыкается: частые воспаления провоцируют аденоиды, а они в свою очередь обостряют новые воспаления. Более того, в условиях, когда при нарушении носового дыхания организм недополучает кислород, необходимый для работы головного мозга, у пациентов с аденоидами снижается работоспособность, слабеет память. Дети быстрей устают, становятся невнимательными, страдают головными болями. При выраженном разрастании аденоидов у ребенка даже могут неправильно расти кости лицевого скелета, и лицо приобретает не очень привлекательный вид.

Тактика лечения зависит от того, какова степень разрастания аденоидов. На начальной стадии можно обойтись консервативным лечением: фитотерапией, гомеопатией, лазеротерапией, криотерапией наряду с применением антибактериальных препаратов и лечебной физкультурой.

Взвесить «за» и «против»

Но если все консервативные средства исчерпали себя и эффекта лечения нет, то приходится прибегать к операции. Удаление аденоидов далеко не без­обидно, поэтому нужно не один раз взвесить все «за» и «против», прежде чем решиться на хирургическое вмешательст­во. Не потому, что оно может быть болезненным и неприятным - метод, когда аденоиды удаляли «вживую», остался в прошлом. Но из-за отсутст­вия визуального контроля во время операции может быть не до конца удалена лимфоидная ткань, которая часто повторно разрастается, и аденоиды снова приходится удалять, иногда не один раз. Более перспективны в этом плане эндоскопические технологии с применением аспирационной аппаратуры, то есть отсосов.

Эффект операции, как правило, начинает ощущаться через 2-4 недели, когда улучшается носовое дыхание, исчезает храп по ночам, восстанавливается слух, исчезают вялость и слабость. После этого важно, не допуская простудных и инфекционных заболеваний, заняться постепенным закаливанием ребенка, что является лучшей профилактикой аденоидов.

В начальной стадии заболевания, например, при хроническом насморке, вызванном аденоидами, хороший эффект дает сок красной свеклы с медом. Натереть на терке 1 красную свеклу небольших размеров и отжать ее сок. К полученному соку добавить мед в вдвое меньшем объеме. Закапывать в каждую ноздрю по 5-6 капель смеси 4-5 раз в день. Аналогично закапывают сок сырой моркови - по 5-6 капель 4-5 раз в день.

Увеличение размеров лимфоидной ткани, расположенной в носоглотке, и называют аденоидами. Эта болезнь обычно возникает у малышей, когда они идут в детский сад и подвергаются воздействию инфекции; и протекает она, как правило, до периода полового созревания, когда размеры носо­глотки по мере роста ребенка увеличиваются.