Кто вы: ведущий или ведомый?

1. Вы любите общаться с людьми?
а) Да; б) Нет.
2. Для вас важно постоянное одобрение окружающих?
а) Нет; б) Да.
3. Открыты ли вы для новых знаний, все время ли стремитесь совершенствоваться?
а) Да; б) Нет.
4. Боитесь ли вы выделяться из общей массы?
а) Нет; б) Да.
5. Вы способны убеждать людей и заражать их своей уверенностью в правильности ваших решений?
а) Да; б) Нет.
6. Всегда ли вы держите данное слово?
а) Да; б) Нет.
7. Если вам предстоит какаянибудь непростая работа, вы не ищете отговорок, а просто делаете ее?
а) Да; б) Нет.
8. Вам трудно воспринимать идеи и мысли других?
а) Нет; б) Да.
9. Умеете ли вы идти на разумный риск?
а) Да; б) Нет.
10. Вы способны взглянуть на ситуацию со стороны?
а) Да; б) Нет.
11. Являетесь ли вы генератором идей?
а) Да; б) Нет.
12. Всегда ли вы руководствуетесь принципом: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»?
а) Да; б) Нет.
13. Нередко вы бросаете начатое дело, столкнувшись с непредвиденными трудностями?
а) Нет; б) Да.
14. Если у вас чтото получилось, считаете ли вы, что удовлетворение от хорошо выполненной работы уже само по себе награда?
а) Да; б) Нет.
15. Крепкое ли у вас здоровье?
а) Да; б) Нет.
За каждый ответ «а» начислите себе 2 балла, за ответ «б» – 0 баллов. Суммируйте баллы и подведите итоги.
0–12 баллов. По натуре вы не лидер. Гораздо легче вам будет достигнуть намеченных целей под чьимнибудь руководством.
14–22 балла. Ваш успех в качестве лидера не так очевиден. Быстро принимать важные решения, нести ответственность за других людей, отстаивать свое мнение с риском нажить недоброжелателей – согласитесь, это нелегкий труд. Ответьте себе честно на вопрос: готовы ли вы к этому? Если без колебаний отвечаете – да, значит, у вас есть шанс реализовать лидерские амбиции.
24–30 баллов. Вы человек энергичный, целеустремленный и верящий в успех. Кроме того, вы не боитесь ответственности и в малой степени подвержены влиянию извне. Одним словом, у вас есть необходимые качества, чтобы быть лидером.