…То забьется, то замрет

Умереть от счастья?

Причин для сбоев множество. Есть врожденные аномалии проводящей системы сердца, а некоторые приобретаются с возрастом или с болезнями. К последним относят инфаркт миокарда, артериальную гипертонию, пороки и воспалительные заболевания сердца.

Виновниками сбоев бывают и лекарст­ва. Например, прием мочегонных приводит к вымыванию ионов калия из организма, магния, что меняет ритм. Наличие большого количества кальция также не полезно ритмоводителю. Приступы аритмий могут возникнуть при переедании, выпивке, ссоре и даже радости. Говорим же мы - «умрет от счастья». Такое тоже случается.

Виды аритмий

Аритмий насчитывается несколько десятков. Условно их можно разделить на опасные и неопасные для жизни. Некоторые вообще мало отличаются от нормальной частоты, и обладатели таких аритмий живут и не знают, что у них заболевание. Но таких мало. Обычно аритмии обнаруживают при врачебном осмотре или электрокардиограмме. Но чаще всего аритмии напоминают о себе сами. При урежении ритма сердца (если сердце делает 30 ударов в минуту, а организму нужно как минимум 50) ощущается слабость, головокружение, может быть потеря сознания. Иногда кажется, что сердце вот-вот остановится.

При учащенном ритме сердце может биться как сумасшедшее, и кажется, что оно вот-вот выскочит груди, иногда появляется одышка. Давление падает, так как сердце, как насос, не справляется со своими функциями. Темнеет в глазах, возможен обморок.

Для взрослого физиологической нормой является частота пульса в покое от 60 до 80 ударов в минуту. При нарушениях ритм становится неправильным, нерегулярным, с перебоями, резко меняется по частоте. Может быть 30-40 ударов в минуту или 200-300.

Порог чувствительности

Отношение к нарушениям ритма зависит, по мнению специалистов НИИ кардиологии им. Мясникова, даже не столько от здоровья, сколько от темперамента и эмоциональности. Некоторые пациенты, страдающие тяжелыми формами аритмий, не только не печалятся по этому поводу, но даже врачам приходится их вразумлять - так легкомысленно они себя ведут. У других аритмия не тяжелая, но человек так остро ощущает каждый неправильный удар сердца, что просто не может жить спокойно, впадает в панику и отчаяние.

Что касается диагностики аритмий - дело это сугубо профессиональное и трудоемкое. Врачи научились точно диагностировать аритмии сравнительно недавно. Что касается лечения - то до решения этой проблемы еще очень далеко.

Лечение

Все аритмии условно можно разделить на две части: неблагополучные для жизненного прогноза и благополучные. К неблагополучным кардиологи относят желудочковые аритмии, источником которых является миокард. Желудочковая электросистолия, пароксизмальная тахикардия (возникает приступами, в виде приступов сердцебиений). Это формы аритмий, которые могут привести к электрическому хаосу в сердце и к аритмической смерти (помните, как в сериале «Скорая помощь»). Врачи проводят лечение, пытаясь если не вылечить больного (это, как правило, просто невозможно), то хотя бы улучшить прогноз и качество его жизни.

А вот наджелудочковые аритмии не угрожают жизни больных. Пусть спокойно спят и обладатели самой распространенной - мерцательной аритмии. Опасна не она сама, а ее осложнения, например тромбы, которые могут развиться в полости предсердия.

Глаз-алмаз

На сегодняшний день существует множество эффективных лекарств для лечения больных с аритмией. Но говорить об общепринятых стандартах все-таки не приходится. Подбор лекарств - дело сугубо индивидуальное. Обычно проводится тестирование, во время которого проверяется, насколько эффективен препарат, вообще действует ли он. Если нет, то тесты повторяют вновь и вновь. Бывает так, что лекарства не помогают, тогда в бой вступают хирурги. Но пересадке ритмоводитель не подлежит. Самое большее, что можно сделать, - это имплантировать специальный препарат, который запустит сердце в нужный момент. Есть некоторые новации в хирургии. Как правило, это серьезные процедуры, которые выполняются только специалистами высокого класса в специализированных учреждениях. К таким относится процедура разрушения выявленной аномалии с помощью специального катетера. На аномалию воздейст­вуют с помощью тока высокой частоты. Получается что-то вроде эффекта микроволновой печи. От врача при проведении процедуры требуется невероятная точность. Но само по себе явление аритмий и тем более излечение тяжелых нарушений ритма сердца пока остаются одним из самых сложных направлений в современной мировой кардиологии.