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Двенадцать перстов нашего тела

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Записала Валентина ЕФИМОВА ]

Двенадцать перстов нашего тела

Ипохондрия - от кишечника?

 
В древности депрессию связывали с органом, находящимся в подреберье. Позже ученые описали физиологию этого органа – двенадцатиперстной кишки – как центрального органа пищеварения. Оказывается, клетки ее слизистой выделяют в кровь более 30 жизненно важных гормонов. Они стимулируют выделение ферментов поджелудочной железы, выделение желчи и ферментов тонкой кишки, участвуют в регуляции внутреннего состояния всего организма, в том числе нервной системы. Но, к сожалению, в дальнейшем эти выводы были забыты, и двенадцатиперстную кишку в наших медицинских учебниках приравняли к части тонкой кишки. Неудивительно, что сегодня многие врачи, сталкиваясь с дуоденитом, расценивают его многообразные симптомы как проявления разных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
 
Многоликий дуоденит
 
Причиной воспаления двенадцатиперстной кишки становятся стрептококки, сальмонеллы и бактерия хеликобактер пилори. Но причиной заболевания может стать даже банальная пищевая интоксикация, не говоря уже о злоупотреблении алкоголем.
Хронические дуодениты имеют еще больше симптомов, почему и различается язвенноподобная, холецистоподобная, панкреатоподобная и смешанная формы заболевания.
 
Травы для двенадцатиперстной кишки
 
В течение почти пятидесяти лет я успешно использую сбор лекарственных растений для поэтапного лечения острых и хронических дуоденитов. Рекомендую принимать их дважды в год. Так,на первом этапе, когда требуется снять воспалительный процесс, возьмите по 1 ст. л. зверобоя и тысячелистника и по 2 ст. л. – цветков ромашки, мяты перечной и листаподорожника. Все смешать. Заваривать по 1 ст. л. смеси трав на 0,5 л кипятка. Настоять 1 час, процедить и принимать в теплом виде по четверти стакана за 15 минут до еды в течение 2 недель – 1 месяца в зависимости от выраженности симптомов. Входящие в сбор травы не только снимут боль, но и улучшат перистальтику кишечника, работу поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, нормализуют обменные процессы.
 
На втором этапе необходимо повести наступление на возбудителей – болезнетворные бактерии, вирусы, простейших, паразитов. Их активность подавляет сбор, состоящий изтысячелистника – 9 ст. л., листьев березы – 7 ст. л., травы полыни обыкновенной – 5 ст. л., травы фиалки и вероники – по 4 ст. л., травы сушеницы топяной – 3 ст. л., цветковромашки и календулы – по 2 ст. л., цветковпижмы и клевера – по 1 ст. л. Готовить и употреблять так же, как и первый сбор.
 
На третьем этапе предстоит провести лечение сопутствующих заболеваний, вызванных дуоденитом: горец птичий(спорыш) – 7 ст. л., листья подорожника, одуванчика, трава зверобоя, корни одуванчика – по 5 ст. л., цветки клевера, листья брусникии мяты перечной – по 2 ст. л. Заваривать и принимать эти сборы, как и предыдущие.
 
При дуодените, сочетающемся с гастритом с пониженнойкислотностью желудка, возьмите цветки и листья одуванчика, траву полыни обыкновенной, траву и цветки зверобоя, – каждого растения по 30 ст. л., измельченного корня аира – 15 ст. л., подорожника и тысячелистника – по 10 ст. л. Все смешайте и заваривайте по 1 ст. л. на 0,5 л кипятка. Настоять 1 час, процедить и пить в теплом виде в течение дня равными порциями за полчаса до еды.
 
При гастродуодените с повышенной кислотностью эффективен другой сбор: зеленый стебель овса посевного – 30 ст. л., подорожник и пустырник – по 20, корень аира, кора крушины и семена тмина – по 10 ст. л. Для приготовления суточной дозы – 2 ст. л. на 0,5 л кипятка, томить 25 минут под крышкой, процедить и пить по 150 мл за полчаса до еды 3 раза в день.

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