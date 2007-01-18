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Мой ребенок – очкарик!

Об этом заявляют многие родители

№ 3(37) от 18.01.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Мой ребенок – очкарик!
Фото С. ХАЛЬЗОВА

У моего сына-­первоклашки обнаружили близорукость минус две диоптрии. Одни говорят, что нужно носить очки постоянно, чтобы исправить зрение. Другие – наоборот, пусть лучше к ним не привыкает. Так как же поступить?(Валентина Пирогова,Кировская область)

Очки не лечат близорукость. Их назначают для того, чтобы ребенок лучше видел вдаль. Сын может в повседневной жизни обходиться без очков? Прекрасно! Тогда носить их постоянно не надо.
 
Сыну прописали очки. Он очень комплексует. Но, может, ему поставить линзы или сделать операцию?(Татьяна Чикина,Краснодарский край)
 
У детей корректировать близорукость лучше очками. В этом случае у врача есть возможность отслеживать изменения и во­время менять коррекцию: прописывать более сильные очки или, наоборот, слабые. Контакт­ные линзы предпочтительнее использовать тогда, когда зрение не меняется, то есть близорукость стойкая. Что касается лазерной операции, то она противопоказана детям и подросткам с прогрессирующей миопией. Если только в течение двух лет зрение не меняется ни в ту ни в другую сторону, такую коррекцию можно делать. Эта операция носит косметический характер, поэтому прежде всего сам пациент должен решить, хочет ли он избавиться от очков с помощью лазерного вмешательства. Сама по себе процедура переносится хорошо, осложнения развиваются крайне редко.
 
У ребенка близорукость. Носит очки. Можно ли исправить зрение каким-либо альтернативным способом, например, с помощью особых очков, тренирующих глазную мышцу, или препаратами типа вытяжки из черники?(Эдуард Моневский, Курская область)
 
Все эти способы в лучшем случае не вредят. Но исправить они ничего не могут. Черничная вытяжка – это всего-навсего набор поливитаминов и микроэлементов. Естественно, такой препарат полезен каждому человеку. Но говорить, что он исправит зрение, нельзя. Так же бесполезны и очки с маленькими дырочками, производители ко­торых обещают быст­рое излечение от близорукости. На самом деле в них используется обычный оптический эффект. Его знает любой близорукий человек: если прищуриться, то увидишь предметы более резко. Это не лечение и никакая не тренировка глазных мышц.
 
Я беременна, близорукость минус пять. Муж тоже носит очки. Очень боюсь, что у ребенка тоже будут проблемы со зрением.(Светлана Успенская, Воронежская область)
 
По наследству передается не сама близорукость, а предрасположенность к ней. А кроме этого на развитие миопии влияют и другие факторы. Так что, как только появится малыш, его обязательно должен осмотреть офтальмолог. Любое заболевание лучше обнаружить в начале и не допустить его развития.
 
Сыну, ученику выпускного класса, приходится достаточно много работать за компьютером. Он говорит, что чувствует, как ухудшается зрение. Но что делать, ведь без компьютера – никуда?! (Михаил Королев, Московская область)
 
Сейчас появилась новая форма глазной патологии – компьютерный зрительный синдром. Глаза быстро утомляются, от нагрузки часто болит голова. Подсчитано, что человек, работающий на компьютере, в день 20 тысяч раз переводит взгляд с монитора на клавиатуру. И даже два часа, проведенные за компьютером, изменяют физиологические показатели. Ребенок должен проводить за компьютером не более часа в день. Если эти рекомендации кажутся вам слишком жесткими или трудновыполнимыми, то проследите, чтобы сын соблюдал хотя бы гигиенические правила при работе на компьютере. Выбирайте как можно более плоский экран. Освещение должно быть достаточно ярким, но рассеянным. Не допускайте бликов и отсветов на экране. Вредно сидеть лицом к окну, глядя при этом на экран. Если сын работает по вечерам, то лучше, если освещение в комнате будет голубоватого цвета. Через каждый час работы сын должен оторваться от монитора на пятнадцать минут. Кстати, спать в комнате, где включен компьютер (как и работающий телевизор), тоже не стоит. На ночь его нужно выключать. Это рекомендация уже от детских онкологов.

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