Мой ребенок – очкарик!

У моего сына-­первоклашки обнаружили близорукость минус две диоптрии. Одни говорят, что нужно носить очки постоянно, чтобы исправить зрение. Другие – наоборот, пусть лучше к ним не привыкает. Так как же поступить?(Валентина Пирогова,Кировская область)

Очки не лечат близорукость. Их назначают для того, чтобы ребенок лучше видел вдаль. Сын может в повседневной жизни обходиться без очков? Прекрасно! Тогда носить их постоянно не надо.

Сыну прописали очки. Он очень комплексует. Но, может, ему поставить линзы или сделать операцию? (Татьяна Чикина,Краснодарский край)

У детей корректировать близорукость лучше очками. В этом случае у врача есть возможность отслеживать изменения и во­время менять коррекцию: прописывать более сильные очки или, наоборот, слабые. Контакт­ ные линзы предпочтительнее использовать тогда, когда зрение не меняется, то есть близорукость стойкая. Что касается лазерной операции, то она противопоказана детям и подросткам с прогрессирующей миопией. Если только в течение двух лет зрение не меняется ни в ту ни в другую сторону, такую коррекцию можно делать. Эта операция носит косметический характер, поэтому прежде всего сам пациент должен решить, хочет ли он избавиться от очков с помощью лазерного вмешательства. Сама по себе процедура переносится хорошо, осложнения развиваются крайне редко.

У ребенка близорукость. Носит очки. Можно ли исправить зрение каким-либо альтернативным способом, например, с помощью особых очков, тренирующих глазную мышцу, или препаратами типа вытяжки из черники? (Эдуард Моневский, Курская область)

Все эти способы в лучшем случае не вредят. Но исправить они ничего не могут. Черничная вытяжка – это всего-навсего набор поливитаминов и микроэлементов. Естественно, такой препарат полезен каждому человеку. Но говорить, что он исправит зрение , нельзя. Так же бесполезны и очки с маленькими дырочками, производители ко­торых обещают быст­ рое излечение от близорукости. На самом деле в них используется обычный оптический эффект. Его знает любой близорукий человек: если прищуриться, то увидишь предметы более резко. Это не лечение и никакая не тренировка глазных мышц.

Я беременна, близорукость минус пять. Муж тоже носит очки. Очень боюсь, что у ребенка тоже будут проблемы со зрением. (Светлана Успенская, Воронежская область)

По наследству передается не сама близорукость, а предрасположенность к ней. А кроме этого на развитие миопии влияют и другие факторы. Так что, как только появится малыш, его обязательно должен осмотреть офтальмолог. Любое заболевание лучше обнаружить в начале и не допустить его развития.

Сыну, ученику выпускного класса, приходится достаточно много работать за компьютером. Он говорит, что чувствует, как ухудшается зрение. Но что делать, ведь без компьютера – никуда?! (Михаил Королев, Московская область)