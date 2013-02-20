Банановое счастье...

Серотонин, который вырабатывается в человеческом организме при поедании банана, называют витамином счастья. Его образованию способствует витамин В 6 , содержащийся во фрукте. Так что если хотите улучшить своё эмоциональное состояние – съешьте банан. Серотонин весьма благотворно влияет на нашу нервную систему. А фрукт вполне заслуженно называют природным антидепрессантом. Причём этот антидепрессант, в отличие от искусственно созданных, совершенно безвреден.

На радость женщинам

В банане много разных витаминов. Но особенно женщины должны быть благодарны ему за «косметические» (и не только, впрочем) витамины группы В. Они уменьшают ломкость ногтей и предохраняют от выпадения волосы, улучшают эластичность кожи. Причём маски на основе банана полезны для любой кожи лица. Можно приготовить, скажем, вот такую. Смешайте до однородной консистенции чайную ложку сливок и один спелый банан. Подержав маску на лице в течение четверти часа, смойте тёплой водой. Полный курс – двадцать масок. Делайте их через день. Такие маски превосходно разглаживают и увлажняют кожу. В особенности сухую.

Как говорилось в самом начале этой заметки, витамин В способствует заметному улучшению настроения, снимает всевозможные стрессы и раздражительность, избавляет от бессонницы и прыщей. Но между тем именно витамины В обильно утрачиваются женским организмом в так называемые критические дни. Так что банан послужит в данном случае хорошим компенсатором. Для облегчения протекания предменструального синдрома многим хватает одного-единственного банана.

В достаточном для человека количестве фрукт содержит и ряд других витаминов. Например, «антиоксидантный защитник» витамин С – спасающий нас от всяческих инфекций и простудных, вирусных заболеваний. Особенно сейчас, в зимнее время. Благодаря ему же на лице реже появляются морщины.Кстати, если они всё-таки появились, избавиться от мелких морщин поможет маска, приготовленная из смеси яичного желтка и банана. Сделайте кашицу из одного желтка, одного фрукта и чайной ложки сметаны. Четверть часа подержите на лице. Потом смойте тёплой водой. Наилучший эффект получится, если применять такую маску трижды в неделю.

Витамин Е не без успеха отвечает за продление жизни наших клеток. Помимо него, имеются витамины РР и К. А ещё банан содержит клетчатку и пектины, которые улучшают пищеварение; различные ферменты – с их помощью усваиваются углеводы.

Сахароза, глюкоза и фруктоза – вот источник витаминов, входящих в сложный состав банана.

Ах сердце, сердце…

Достаточно в банане полезных микро- и макроэлементов. Это селен, марганец, фтор, железо, цинк, фосфор, кальций, натрий, магний и калий. Последний из них особенно полезен при болезнях почек, гипертонии (снижает кровяное давление), мешках под глазами, отёках. Калий регулирует водно-солевой обмен, избыток воды с его помощью выводится из организма. Благодаря этому уменьшаются отёки. Однако следует помнить и об опасности: чем меньше воды, тем больше сгущается кровь – что грозит появлением тромбофлебита.

Благодаря калию укрепляется сердечная мышца. А ещё – перестаёт шелушиться кожа, улучшается работа головного мозга, нормализуется аппетит, снимаются мышечные боли. Он полезен для костей, печени и мозга. Чтобы организм получал достаточное количество калия, хватит одного банана в день.

Кроме того, с этим полезным фруктом мы получим каротин (витамин А), оказывающий положительное влияние на сосуды и сердце. Он же, по мнению медиков, служит профилактике онкологических заболеваний и замедляет старение, улучшает зрение.

Благодаря банану можно быстро наполнить организм энергией – необходимой, например, для занятий спортом и вообще серьёзных физических нагрузок. Полезен он также пожилым людям и тем, кто страдает хроническими гастритами (снормальной и повышенной кислотностью) – особенно при их обострении. Благотворное воздействие здесь оказывает, в частности, волокнистая структура банана. Другие же фрукты при обострении желательно не употреблять.

Рекомендуются бананы тем, у кого есть болезни желчевыводящих путей и печени.

Хочется предупредить: если вы соблюдаете диету, то бананы окажут в этом деле плохую услугу. Ибо они очень калорийны – не меньше чем картошка, а от той, как известно, многие женщины неслучайно стараются воздерживаться. В ста граммах продукта – целых 90 калорий.

Тем не менее, как ни покажется парадоксальным, существуют и банановые диеты! Причём они позволяют довольно существенно сбросить килограммы. Можно использовать следующий вариант монодиеты. Она рассчитана на четыре дня. За это время уходит до трёх кило. В данном случае за день нужно выпивать три стакана кефира либо молока и съедать три банана. При желании сбивайте из них миксером коктейль.

Другой вариант такой. Он длится неделю и чуть менее жёсткий, нежели первый. Но выходить из него, однако, следует аккуратно – не набрасываясь по его окончании сразу на все вкусности без разбора. Ежедневно дозволено употреблять, не считая веса кожуры, полтора килограмма бананов. В течение недели съесть максимум пару яиц. Это восполнит необходимый организму белок. Можно также в неограниченном количестве пить зелёный чай, но без подсластителей. Особенно – сахара. Помимо прочего такой вариант диеты пополнит организм калием, улучшит состояние кожи и обмен веществ, стимулирует работу почек, очистит кишечник. Не исключено, что избавит и от угревой сыпи.

За время соблюдения подобной диеты некоторые сбрасывают до шести килограммов веса. А смысл постепенного выхода из неё в том, что иначе можно снова быстро набрать вес. Перед тем как сесть на такую диету, обязательно проконсультируйтесь у врача, чтобы не навредить собственному здоровью.

Лучше отказаться от бананов людям с большим весом, повышенной свёртываемостью крови, диспепсией (это нарушение функций пищеварения). Диспепсия возникает, если человек питается нерационально или же его организм выделяет недостаточное количество пищеварительных ферментов. А также – перенёсшим инфаркт и инсульт (растёт вязкость крови), страдающим тромбофлебитом, варикозным расширением вен, метеоризмом.Излишнее образование газов происходит из-за того, что крахмал (он есть в недозревших бананах) ферментируется в толстом кишечнике, а тонкому он «не нравится», и тот его не переваривает.

«Оригинальным» образом фрукт может воздействовать на живущих в сыром климате, особенно если они малоподвижны. Для них употребление банана чревато вздутием живота: организм таких людей долго переваривает фрукты. Но если им тем не менее хочется съесть банан, то не следует по крайней мере делать это натощак и уж тем более запивать какой-либо жидкостью. Даже водой.

У детей до трёхлетнего возраста не исключена аллергия на этот фрукт. Поэтому, давая им его, будьте осторожны. Но если у ребёнка нет индивидуальной непереносимости, то бананы вполне можно использовать как дополнительное питание. И даже снимать с их помощью разного рода детские желудочные проблемы. Дело в том, что специфическая мякоть банана, размякнув, способна снимать обострения. Для детей производятся специальные продукты питания, в состав которых неслучайно входит банановая мука. Кроме прочего, существует особая диета для малышей. Помимо бананов в неё входят, в частности, яблочное пюре и рис. Такая диета помогает при диарее.