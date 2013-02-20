//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Банановое счастье...

Съев экзотический фрукт, вы обеспечите себе хорошее настроение

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Минислам МАНАПОВ, врач ]

Банановое счастье...

Серотонин, который вырабатывается в человеческом организме при поедании банана, называют витамином счастья. Его образованию способствует витамин В6, содержащийся во фрукте. Так что если хотите улучшить своё эмоциональное состояние – съешьте банан. Серотонин весьма благотворно влияет на нашу нервную систему. А фрукт вполне заслуженно называют природным антидепрессантом. Причём этот антидепрессант, в отличие от искусственно созданных, совершенно безвреден.

На радость женщинам

В банане много разных витаминов. Но особенно женщины должны быть благодарны ему за «косметические» (и не только, впрочем) витамины группы В. Они уменьшают ломкость ногтей и предохраняют от выпадения волосы, улучшают эластичность кожи. Причём маски на основе банана полезны для любой кожи лица. Можно приготовить, скажем, вот такую. Смешайте до однородной консистенции чайную ложку сливок и один спелый банан. Подержав маску на лице в течение четверти часа, смойте тёплой водой. Полный курс – двадцать масок. Делайте их через день. Такие маски превосходно разглаживают и увлажняют кожу. В особенности сухую.

Как говорилось в самом начале этой заметки, витамин В способствует заметному улучшению настроения, снимает всевозможные стрессы и раздражительность, избавляет от бессонницы и прыщей. Но между тем именно витамины В обильно утрачиваются женским организмом в так называемые критические дни. Так что банан послужит в данном случае хорошим компенсатором. Для облегчения протекания предменструального синдрома многим хватает одного-единственного банана.

В достаточном для человека количестве фрукт содержит и ряд других витаминов. Например, «антиоксидантный защитник» витамин С – спасающий нас от всяческих инфекций и простудных, вирусных заболеваний. Особенно сейчас, в зимнее время. Благодаря ему же на лице реже появляются морщины.Кстати, если они всё-таки появились, избавиться от мелких морщин поможет маска, приготовленная из смеси яичного желтка и банана. Сделайте кашицу из одного желтка, одного фрукта и чайной ложки сметаны. Четверть часа подержите на лице. Потом смойте тёплой водой. Наилучший эффект получится, если применять такую маску трижды в неделю.

Витамин Е не без успеха отвечает за продление жизни наших клеток. Помимо него, имеются витамины РР и К. А ещё банан содержит клетчатку и пектины, которые улучшают пищеварение; различные ферменты – с их помощью усваиваются углеводы.

Сахароза, глюкоза и фруктоза – вот источник витаминов, входящих в сложный состав банана.

Ах сердце, сердце…

Достаточно в банане полезных микро- и макроэлементов. Это селен, марганец, фтор, железо, цинк, фосфор, кальций, натрий, магний и калий. Последний из них особенно полезен при болезнях почек, гипертонии (снижает кровяное давление), мешках под глазами, отёках. Калий регулирует водно-солевой обмен, избыток воды с его помощью выводится из организма. Благодаря этому уменьшаются отёки. Однако следует помнить и об опасности: чем меньше воды, тем больше сгущается кровь – что грозит появлением тромбофлебита.

Благодаря калию укрепляется сердечная мышца. А ещё – перестаёт шелушиться кожа, улучшается работа головного мозга, нормализуется аппетит, снимаются мышечные боли. Он полезен для костей, печени и мозга. Чтобы организм получал достаточное количество калия, хватит одного банана в день.

Кроме того, с этим полезным фруктом мы получим каротин (витамин А), оказывающий положительное влияние на сосуды и сердце. Он же, по мнению медиков, служит профилактике онкологических заболеваний и замедляет старение, улучшает зрение.

Благодаря банану можно быстро наполнить организм энергией – необходимой, например, для занятий спортом и вообще серьёзных физических нагрузок. Полезен он также пожилым людям и тем, кто страдает хроническими гастритами (снормальной и повышенной кислотностью) – особенно при их обострении. Благотворное воздействие здесь оказывает, в частности, волокнистая структура банана. Другие же фрукты при обострении желательно не употреблять.

Рекомендуются бананы тем, у кого есть болезни желчевыводящих путей и печени.

Хочется предупредить: если вы соблюдаете диету, то бананы окажут в этом деле плохую услугу. Ибо они очень калорийны – не меньше чем картошка, а от той, как известно, многие женщины неслучайно стараются воздерживаться. В ста граммах продукта – целых 90 калорий.

Тем не менее, как ни покажется парадоксальным, существуют и банановые диеты! Причём они позволяют довольно существенно сбросить килограммы. Можно использовать следующий вариант монодиеты. Она рассчитана на четыре дня. За это время уходит до трёх кило. В данном случае за день нужно выпивать три стакана кефира либо молока и съедать три банана. При желании сбивайте из них миксером коктейль.

Другой вариант такой. Он длится неделю и чуть менее жёсткий, нежели первый. Но выходить из него, однако, следует аккуратно – не набрасываясь по его окончании сразу на все вкусности без разбора. Ежедневно дозволено употреблять, не считая веса кожуры, полтора килограмма бананов. В течение недели съесть максимум пару яиц. Это восполнит необходимый организму белок. Можно также в неограниченном количестве пить зелёный чай, но без подсластителей. Особенно – сахара. Помимо прочего такой вариант диеты пополнит организм калием, улучшит состояние кожи и обмен веществ, стимулирует работу почек, очистит кишечник. Не исключено, что избавит и от угревой сыпи.

За время соблюдения подобной диеты некоторые сбрасывают до шести килограммов веса. А смысл постепенного выхода из неё в том, что иначе можно снова быстро набрать вес. Перед тем как сесть на такую диету, обязательно проконсультируйтесь у врача, чтобы не навредить собственному здоровью.

Лучше отказаться от бананов людям с большим весом, повышенной свёртываемостью крови, диспепсией (это нарушение функций пищеварения). Диспепсия возникает, если человек питается нерационально или же его организм выделяет недостаточное количество пищеварительных ферментов. А также – перенёсшим инфаркт и инсульт (растёт вязкость крови), страдающим тромбофлебитом, варикозным расширением вен, метеоризмом.Излишнее образование газов происходит из-за того, что крахмал (он есть в недозревших бананах) ферментируется в толстом кишечнике, а тонкому он «не нравится», и тот его не переваривает.

«Оригинальным» образом фрукт может воздействовать на живущих в сыром климате, особенно если они малоподвижны. Для них употребление банана чревато вздутием живота: организм таких людей долго переваривает фрукты. Но если им тем не менее хочется съесть банан, то не следует по крайней мере делать это натощак и уж тем более запивать какой-либо жидкостью. Даже водой.

У детей до трёхлетнего возраста не исключена аллергия на этот фрукт. Поэтому, давая им его, будьте осторожны. Но если у ребёнка нет индивидуальной непереносимости, то бананы вполне можно использовать как дополнительное питание. И даже снимать с их помощью разного рода детские желудочные проблемы. Дело в том, что специфическая мякоть банана, размякнув, способна снимать обострения. Для детей производятся специальные продукты питания, в состав которых неслучайно входит банановая мука. Кроме прочего, существует особая диета для малышей. Помимо бананов в неё входят, в частности, яблочное пюре и рис. Такая диета помогает при диарее.

Полезные маски

Для волос. Смешайте (чтобы получилась однородная масса) 2 ч. л. пшеничных проростков, 50 г мёда и банан. Держите на волосах (влажных и чистых) 20 минут. Такая маска полезна после химической завивки. Особенно тем, у кого сухие волосы.

Отбеливающая. Маска наносится на лицо на четверть часа. Готовят её, сделав кашицу из спелого банана и чайной ложки лимонного сока. Она не только отбеливает кожу, но и избавляет от жирного блеска и сужает поры.

Энергетическая. Чувствительной коже она не подходит! Очистите от белых плёнок апельсиновую дольку. Разомните. Перемешайте с кашицей из одного банана. Подержав на лице 20 минут, смойте минералкой (негазированной).

Питательная. Взбейте миксером смесь из столовой ложки мёда, растёртого банана и 2 ст. л. сливок. Через полчаса очистите лицо косметической салфеткой. Эта маска разглаживает мелкие морщины, улучшает цвет лица и позволяет напитать кожу витаминами.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//В мире

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Народная милиция самопровозлашенной ЛНР распространила срочное заявление, в котором рассказывается о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

//Жаркое из блогов

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Стало известно, что Киев закупил в Чехии очередную партию самоходных артиллерийских установок для своих вооруженных сил. На этот раз Украина приобрела 16 самоходок 2С1 «Гвоздика», за 1 565 600 долларов, а также две башни от этих установок с орудиями 2А31 в комплекте, стоимостью в 120 200 долларов.

//Футбол

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

//Политика

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

//Общество

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

России пришла «труба»
5

Данию настигло «русское газовое проклятие»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры