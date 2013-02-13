Дискомфорт после еды

У меня такая проблема: после еды появляются отрыжка и чувство тяжести в желудке. С чем это может быть связано? Ирина, Тюмень

Подобный дискомфорт может быть обусловлен несоблюдением режима питания, в частности большими перерывами между приёмами пищи.

Возможно, ваше состояние связано с так называемой функциональной диспепсией, при которой нарушается скоординированная работа разных отделов желудка. Выявить конкретную причину возникновения отрыжки и чувства тяжести после еды можно лишь в результате обследования у гастроэнтеролога. Основываясь на данных гастроскопии, ультразвукового исследования поджелудочной железы и печени, а также анализа крови, врач поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.