Дискомфорт после еды
№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]
У меня такая проблема: после еды появляются отрыжка и чувство тяжести в желудке. С чем это может быть связано? Ирина, Тюмень
Подобный дискомфорт может быть обусловлен несоблюдением режима питания, в частности большими перерывами между приёмами пищи.
Возможно, ваше состояние связано с так называемой функциональной диспепсией, при которой нарушается скоординированная работа разных отделов желудка. Выявить конкретную причину возникновения отрыжки и чувства тяжести после еды можно лишь в результате обследования у гастроэнтеролога. Основываясь на данных гастроскопии, ультразвукового исследования поджелудочной железы и печени, а также анализа крови, врач поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.
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