Что поможет при запорах

После родов я стала страдать запорами. В чём может быть причина? Посоветуйте, пожалуйста, как мне от них избавиться?

Людмила, Волгоград

Причины запоров могут быть разными. В одном случае они обусловлены спазмами толстой кишки, в другом – расстройством её моторики, в третьем – нарушением функции прямой кишки.

В зависимости от конкретной причины, вызвавшей запоры, назначается соответствующее лечение. Чаще всего у женщин после родов встречаются запоры так называемого проктогенного типа, то есть связанные с нарушением деятельности прямой кишки. Они характеризуются, в частности, образованием каловой пробки, препятствующей процессу дефекации (опорожнения кишечника). При этом типе запоров неплохо помогают микроклизмы с тёплой водой (с добавлением одной столовой ложки облепихового или оливкового масла). Делать их нужно через день.

Эти процедуры можно чередовать с приёмом лёгкого слабительного, которое способствует размягчению каловой массы. Советую вам также утром делать массаж живота. Всё это поможет восстановить процесс нормальной дефекации.