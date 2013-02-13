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В чём причина никтурии?

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]

В чём причина никтурии?

В последнее время часто приходится ночью ходить в туалет по-маленькому. Говорят, такое бывает при аденоме простаты, но в моём возрасте – 40 лет – её вроде бы не бывает. В чём же тогда причина?

            Валентин Петрович, Тверь

В норме дневное мочеиспускание должно превышать ночное в 2–3 раза. Если у вас другое соотношение, советую, не откладывая, проконсультироваться у уролога.

Он направит на исследования, которые позволят поставить точный диагноз. Действительно, частое ночное мочеиспускание (никтурия) является признаком доброкачественной опухоли предстательной железы (аденомы). Но оно может быть также вызвано мочекаменной болезнью, циститом (воспалением слизистой мочевого пузыря), пиелонефритом (воспалением почки и почечной лоханки). Кроме того, никтурия бывает при сердечной недостаточности, а также при диабете как сахарном, так и несахарном. В этой связи, возможно, понадобятся консультации других специалистов – кардиолога и эндокринолога.

 

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