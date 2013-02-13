Чем грозит падение

Всякий раз, когда иду по обледенелому тротуару в магазин или поликлинику, очень боюсь упасть. Известно, что это особенно опасно для людей, которым за 60. Посоветуйте, как уменьшить риск падений?

Елена Константиновна, Самара

Проблема, которую вы затронули в своём письме, весьма актуальна. Нынешняя зима суровая: с морозами, снегопадами, обледенениями. И, следовательно, возрастает количество травм, связанных с падением. В первую очередь это относится к людям старшего возраста. Если молодые люди, поскользнувшись, обычно успевают быстро выровнять положение тела и удержаться на ногах, то пожилой человек чаще всего падает. Он не успевает даже подстраховаться руками.

Зимой, как свидетельствует статистика, количество переломов у пожилых людей увеличивается в три раза. Основная причина – падения. Они обусловлены такими факторами, как головокружения, уменьшение на 15–20% мышечной массы, снижение скорости реакции. К этому следует добавить, что в пожилом возрасте, как правило, ухудшается зрение, приходится иногда принимать лекарственные препараты, негативно влияющие на координацию движений. Всё это в конечном счёте снижает способность человека к балансировке.

Особенно опасны падения на бок. Их следствием может быть перелом шейки бедра,оставляющий пострадавшего инвалидом и сокращающий срок его жизни. Подобная тяжёлая травма у пожилых людей чаще всего происходит на фоне остеопороза. По статистике, среди причин инвалидности и смертности это распространённое заболевание занимает в нашей стране четвёртое место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Остеопороз нередко называют безмолвной эпидемией, поскольку он обычно протекает незаметно и не имеет явных симптомов.

Следует отметить, что этот недуг значительно чаще встречается у женщин.Дело в том, что в период менопаузы в организме в связи с угасанием функции яичников уменьшается содержание женских половых гормонов – эстрогенов. А это в свою очередь приводит к быстрому снижению плотности костной ткани. То есть кости при остеопорозе теряют прочность и становятся хрупкими. Кстати, наиболее чувствительны к данному заболеванию позвоночник, шейка бедра, кисти рук и запястье, которые могут легко ломаться при падениях.

Как защитить себя от тяжёлых травм? Прежде всего людям с повышенным риском переломов необходимо быть более осторожными на улице. В частности, стараться обходить обледенелые участки тротуара. Кроме того, желательно ходить с тростью, носить удобную одежду и обувь без каблука с прорезиненной подошвой, которая не скользит. Во время ходьбы следует избегать резких движений и ни в коем случае никуда не спешить. А при неблагоприятных погодных условиях вообще лучше не выходить из дома.

Впрочем, сломать шейку бедра можно и в собственной квартире. Чтобы предотвратить это, позаботьтесь о том, чтобы ваше жилище было хорошо освещено. В противном случае можно наткнуться на что-нибудь в потёмках. Освободите комнаты и особенно пол от лишних вещей. Уберите из-под ног, особенно в проходах, шнуры и провода. Используйте нескользящие покрытия вместо кафеля или скользкого паркета. Не ходите дома в носках или босиком. Выберите обувь с нескользкой подошвой.

С точки зрения падений опасны плохо закреплённые на полу ковры. Прикрепите их плотно или положите под них спе­циальные нескользящие подстилки. Не вставайте на стулья или стремянки, чтобы достать нужный предмет (или делайте это с помощью близких). Помните, что все необходимые вещи должны быть у вас под рукой. Например, ночник – находиться в непосредственной близости от кровати, чтобы при необходимости вы могли бы легко его включить и в темноте. Кровать должна быть такой высоты, чтобы, когда вы сидите на её краю, ваши ноги касались пола.

Для людей старшего возраста очень важно застраховать себя от падений в ванной комнате. С этой целью следует положить на пол нескользкий резиновый коврик. Для устойчивости в самой ванне также используйте нескользкие подстилки. Принимать душ лучше всего сидя на специальном стуле (или табуретке), который надо поставить непосредственно в ванне. Необходимо установить в ванной комнате две поддерживающие ручки. Одна – чтобы забираться в ванну и выходить из неё. Другая – чтобы помочь встать из сидячего положения.

И ещё один совет пожилым людям. Не забывайте о профилактике остеопороза, ведущим фактором которой является сбалансированная диета. Так, обязательно включайте в пищевой рацион овощи, рыбу и молочные продукты, содержащие минеральные вещества и витамины, препятствующие развитию заболевания. Выполняйте предписания лечащего врача по приёму назначенных лекарственных препаратов. Помните, что профилактика остеопороза предусматривает также умеренную физическую активность и ежедневные прогулки на свежем воздухе.