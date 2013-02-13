Чем грозит падение
Особенно осторожными должны быть пожилые люди
№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЯШИН, врач ]
Всякий раз, когда иду по обледенелому тротуару в магазин или поликлинику, очень боюсь упасть. Известно, что это особенно опасно для людей, которым за 60. Посоветуйте, как уменьшить риск падений?
Елена Константиновна, Самара
Проблема, которую вы затронули в своём письме, весьма актуальна. Нынешняя зима суровая: с морозами, снегопадами, обледенениями. И, следовательно, возрастает количество травм, связанных с падением. В первую очередь это относится к людям старшего возраста. Если молодые люди, поскользнувшись, обычно успевают быстро выровнять положение тела и удержаться на ногах, то пожилой человек чаще всего падает. Он не успевает даже подстраховаться руками.
Зимой, как свидетельствует статистика, количество переломов у пожилых людей увеличивается в три раза. Основная причина – падения. Они обусловлены такими факторами, как головокружения, уменьшение на 15–20% мышечной массы, снижение скорости реакции. К этому следует добавить, что в пожилом возрасте, как правило, ухудшается зрение, приходится иногда принимать лекарственные препараты, негативно влияющие на координацию движений. Всё это в конечном счёте снижает способность человека к балансировке.
Особенно опасны падения на бок. Их следствием может быть перелом шейки бедра,оставляющий пострадавшего инвалидом и сокращающий срок его жизни. Подобная тяжёлая травма у пожилых людей чаще всего происходит на фоне остеопороза. По статистике, среди причин инвалидности и смертности это распространённое заболевание занимает в нашей стране четвёртое место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Остеопороз нередко называют безмолвной эпидемией, поскольку он обычно протекает незаметно и не имеет явных симптомов.
Следует отметить, что этот недуг значительно чаще встречается у женщин.Дело в том, что в период менопаузы в организме в связи с угасанием функции яичников уменьшается содержание женских половых гормонов – эстрогенов. А это в свою очередь приводит к быстрому снижению плотности костной ткани. То есть кости при остеопорозе теряют прочность и становятся хрупкими. Кстати, наиболее чувствительны к данному заболеванию позвоночник, шейка бедра, кисти рук и запястье, которые могут легко ломаться при падениях.
Как защитить себя от тяжёлых травм? Прежде всего людям с повышенным риском переломов необходимо быть более осторожными на улице. В частности, стараться обходить обледенелые участки тротуара. Кроме того, желательно ходить с тростью, носить удобную одежду и обувь без каблука с прорезиненной подошвой, которая не скользит. Во время ходьбы следует избегать резких движений и ни в коем случае никуда не спешить. А при неблагоприятных погодных условиях вообще лучше не выходить из дома.
Впрочем, сломать шейку бедра можно и в собственной квартире. Чтобы предотвратить это, позаботьтесь о том, чтобы ваше жилище было хорошо освещено. В противном случае можно наткнуться на что-нибудь в потёмках. Освободите комнаты и особенно пол от лишних вещей. Уберите из-под ног, особенно в проходах, шнуры и провода. Используйте нескользящие покрытия вместо кафеля или скользкого паркета. Не ходите дома в носках или босиком. Выберите обувь с нескользкой подошвой.
С точки зрения падений опасны плохо закреплённые на полу ковры. Прикрепите их плотно или положите под них специальные нескользящие подстилки. Не вставайте на стулья или стремянки, чтобы достать нужный предмет (или делайте это с помощью близких). Помните, что все необходимые вещи должны быть у вас под рукой. Например, ночник – находиться в непосредственной близости от кровати, чтобы при необходимости вы могли бы легко его включить и в темноте. Кровать должна быть такой высоты, чтобы, когда вы сидите на её краю, ваши ноги касались пола.
Для людей старшего возраста очень важно застраховать себя от падений в ванной комнате. С этой целью следует положить на пол нескользкий резиновый коврик. Для устойчивости в самой ванне также используйте нескользкие подстилки. Принимать душ лучше всего сидя на специальном стуле (или табуретке), который надо поставить непосредственно в ванне. Необходимо установить в ванной комнате две поддерживающие ручки. Одна – чтобы забираться в ванну и выходить из неё. Другая – чтобы помочь встать из сидячего положения.
И ещё один совет пожилым людям. Не забывайте о профилактике остеопороза, ведущим фактором которой является сбалансированная диета. Так, обязательно включайте в пищевой рацион овощи, рыбу и молочные продукты, содержащие минеральные вещества и витамины, препятствующие развитию заболевания. Выполняйте предписания лечащего врача по приёму назначенных лекарственных препаратов. Помните, что профилактика остеопороза предусматривает также умеренную физическую активность и ежедневные прогулки на свежем воздухе.
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