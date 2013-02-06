Острый живот – это термин
№ 5(347) от 07.02.2013 [ «Аргументы Недели » ]
Во время пребывания в больнице слышал порой от хирургов слова «острый живот». Что скрывается за этим диагнозом?
Сергей Борисович, Смоленская область
Острый живот – это медицинский термин. Под ним понимается комплекс клинических симптомов, развивающихся при повреждениях и тяжёлых заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Например, при разлитом перитоните (воспалении брюшины). Основным признаком острого живота является боль, нередко сопровождающаяся шоковым состоянием. К другим симптомам относятся, в частности, рвота, изменение характера кала (например, дёгтеобразный стул при желудочно-кишечных кровотечениях), страдальческое выражение лица.
К этому следует добавить, что обычно при остром животе больному требуется срочная операция.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес