Во время пребывания в больнице слышал порой от хирургов слова «острый живот». Что скрывается за этим диагнозом?

Сергей Борисович, Смоленская область

Острый живот – это медицинский термин. Под ним понимается комплекс клинических симптомов, развивающихся при повреждениях и тяжёлых заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Например, при разлитом перитоните (воспалении брюшины). Основным признаком острого живота является боль, нередко сопровождающаяся шоковым состоянием. К другим симптомам относятся, в частности, рвота, изменение характера кала (например, дёгтеобразный стул при желудочно-кишечных кровотечениях), страдальческое выражение лица.

К этому следует добавить, что обычно при остром животе больному требуется срочная операция.