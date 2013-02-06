Многоликий апельсин

Апельсин (немцы называли его «китайское яблоко»), как известно, состоит из множества вкусных долек. И, словно такими же дольками, он наполнен разнообразными полезными для человека свойствами. Причём ценность представляют и мякоть, и сок, и даже кожура плода. Кулинария, косметика, ну и, конечно же, медицина – по части эффективности воздействия на организм с апельсином здесь поспорит редкий фрукт! Всего лишь положите на кожу шеи или лица нарезанный кусочками апельсин – и она быстро обогатится витаминами. А если вы почувствовали слабость, вялость, потеряли аппетит – съешьте несколько долек, и сразу почувствуете перемены.

Ни-ни нитритам и нитратам

В апельсине содержится много лимонной кислоты. Благодаря этому фрукт успешно противостоит накоплению таких вредных для нашего организма веществ, как нитраты и нитриты: кислота служит надёжным барьером от них. Фитонциды выводят прочь вредные вещества, токсины и шлаки. То есть обладают антиканцерогенными свойствами. Они препятствуют образованию тромбов, оказывают антивоспалительное и антивирусное воздействие. У человека, который ест «китайские яблоки», быстрее заживают нарывы, язвы и раны.

Помимо органических кислот и углеводов в апельсине содержатся пектин, жиры, белки, клетчатка. Много в нём аскорбиновой кислоты (витамина С). Есть витамины А, В, В 2 , В 9 , РР. У каждого из них – своё предназначение. Например, от вялости, слабости и плохого аппетита (мы о них говорили в самом начале) позволяет избавиться витамин В. Он же поможет при анемии, несварении желудка, малокровии.

Витамин С эффективен для лечения различных простудных заболеваний, повышает работоспособность и настроение, подавляет сонливость, синдром хронической усталости. Ежесуточно, во избежание всевозможных неприятных последствий, человеку нужно примерно 50 миллиграммов аскорбиновой кислоты. А это количество, и даже с избытком, содержится в 150 граммах фрукта. Или в стакане апельсинового сока. Причём витамин С служит не только лечению, но и профилактике простуд, бронхитов, гриппа, ангины.

С температурой позволяет хорошо справляться салициловая кислота, которую в числе других компонентов содержит фрукт. Её эффективность вы оцените, если, почувствовав жар, возьмёте 4 апельсиновые дольки, дадите им полчаса настояться в половине стакана тёплой кипячёной воды, а потом выпьете.

В апельсине множество микро- и макроэлементов: железо, кобальт, фтор, йод, цинк, марганец, медь, кальций, натрий, фосфор, калий, магний.

Калорийность фрукта невелика. Однако поев его, пусть даже совсем небольшое количество, можно ощутить сытость. Дело в том, что мякоть апельсина представляет собой пищевые волокна. Они увеличиваются, разбухают, двигаясь по пищеварительному тракту. А значит, растёт объём съеденного. Что касается непосредственно калорий, то их приблизительно 35–38 на сто граммов очищенного плода.

Целительная кожура. И не только

В кожуре апельсина содержится эфирное масло. Оно тоже очень полезно, делает гораздо более эффективной работу иммунной системы. Для того чтобы ей помочь, хорошенько измельчите кожуру нескольких апельсинов. Потом залейте кипятком (0,5 л) и ещё полчаса держите на медленном огне. Далее – процедите. Пить по 50 г четыре раза в день. Кстати, эта же настойка помогает от болей при сильных месячных.

Апельсин полезен при гипертонии (снижает высокое кровяное давление), подагре, авитаминозе, цинге, болезнях печени и лёгких. Он стимулирует обмен клеток, улучшает деятельность головного мозга, тонизирует и омолаживает организм, активизирует работу всех его функций. В том числе – обмен веществ. Употребление этого фрукта благотворно сказывается на эндокринной, нервной, пищеварительной (достаточно одного апельсина в день), сердечно-сосудистой системах. В частности, разжижается кровь, ускоряется её ток – а соответственно, «дыхание» и питание органов делаются заметно лучше. Благодаря апельсину укрепляются сосуды, уменьшается риск развития атеросклероза и возникновения запоров.

Не навреди!

Конечно же, надо помнить и о противопоказаниях. И знать некоторые профилактические рекомендации. Одна из них: поев апельсин, надо обязательно прополоскать рот. Потому что содержащиеся во фрукте сахар и кислота вредно действуют на зубную эмаль, разъедают её. Эти же два компонента делают апельсин нежелательным для людей, страдающих сахарным диабетом (кстати, он может развиться и при чрезмерной любви к апельсинам), язвой двенадцатиперстной кишки (и любыми иными заболеваниями кишечника), желудка, гастритом – особенно с повышенной кислотностью. Не следует давать фрукт детям при диатезе. Ибо это чревато для них затруднением дыхания, крапивницей, аллергическим дерматитом, различными высыпаниями на коже, зудом, кашлем. И вообще апельсиновый сок лучше добавлять малышам в те напитки, которые обычно даются им после еды.

Фрукт нежелательно употреблять в случае индивидуальной аллергической непереносимости, при панкреатите, герпесе (вагинальном и обычном) – это лишь обострит заболевание, способствуя размножению вируса.

Тем, у кого заболевания гипертонического характера, необходимо воздерживаться от апельсинов непосредственно перед сном.

Есть этот фрукт лучше всего после еды – не раньше, чем через полчаса. Иначе может случиться несварение.

Добавим также, что увлечение апельсинами помешает нормально сбросить вес людям, сидящим на диетах. К тому же оно способно также вызвать приступ мигрени. И навредить печени.

Полезная информация Растирание смесью, приготовленной на основе апельсинового эфирного масла, оказывает благотворное воздействие при остеохондрозе, заболеваниях органов пищеварения, мышечных воспалениях, осложнениях с дыханием, кровообращением, проблемах с нервной системой, суставных болях. В последнем случае поступают следующим образом. Берётся 8 капель апельсинового масла. В качестве основы понадобятся 10 мл какого-нибудь крема. Смесь масла и крема хорошенько втирается в больное место. Для втираний в проблемные зоны при целлюлите на то же количество крема берётся уже 10 капель масла. Для лечения можно использовать и компрессы на основе эфирного апельсинового масла. Семь капель последнего растворите в 100 мл тёплой воды. Смочите в растворе хлопчатобумажную ткань и наложите её на проблемное место, зафиксировав плотной повязкой. Снимите через полчаса. При необходимости время нахождения компресса на теле (голени, лбу, шее) увеличивают до полутора-двух часов.

Добрый совет

Апельсин часто используют для того, чтобы помочь сухой коже шеи и лица. Для этого, очистив фрукт от кожуры, надо залить его 0,5 литра кипятка. После того как жидкость полностью остынет (к этому моменту средство уже настоится), натрите ею лицо и шею.

Укрепить волосы (жирные) позволит специальная маска. Через мясорубку пропустите апельсин вместе с кожурой. Получившуюся субстанцию размешайте (пока не получится сметанообразная масса) с крахмалом и облепиховым маслом. Нанесите маску на голову и оставьте на десяти минут, смойте тёплой водой.