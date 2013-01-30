Нынешний февраль, по прогнозам синоптиков, ожидается суровым. Расскажите, пожалуйста, что делать в случае обморожения.

Валентина Игоревна, Московская область

Первая помощь при обморожении должна быть направлена на восстановление кровообращения в поражённом участке.

При этом нельзя растирать его снегом, поскольку таким образом можно вызвать раздражение кожи и занести инфекцию.

Прежде всего пострадавшего нужно доставить в тёплое помещение и дать горячее питьё: кофе, чай с мёдом или малиновым вареньем. Полезна и расширяющая сосуды рюмка водки или коньяка.

Восстановить нормальное кровообращение поможет также тёплая ванна,температуру в которой надо в течение получаса постепенно поднять с 20 до 40 градусов. А затем насухо вытереть тело полотенцем и лечь в постель, укрывшись тёплым одеялом. Смазывать поражённые участки мазью или жиром нельзя!

Что касается местных мероприятий, то они начинаются с наложения на отмороженную часть тела сухой и чистой (желательно стерильной) повязки с толстым слоем ваты. А сверху её обматывают шерстяным платком или шарфом.

Руками больного места лучше не касаться, особенно при сильном обморожении. Через некоторое время согревающую повязку можно снять и, легко протерев кожу ваткой, смоченной в водке или разведённом спирте, наложить её вновь.