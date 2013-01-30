Не запустите пневмонию!

Известно, что до изобретения в конце 30-х годов прошлого века пенициллина диагноз «воспаление лёгких» нередко звучал как приговор. Насколько это заболевание опасно в наши дни? Как его лечить? Сергей Викторович, Тюмень

Действительно, до наступления эры антибиотиков смертность от воспаления лёгких (пневмонии) была очень высокой: из 100 заболевших умирали 85 человек. В настоящее время существует много различных антибактериальных препаратов, способных успешно бороться с пневмонией. Однако и сегодня она опасна такими тяжёлыми последствиями, как острая дыхательная или сердечная недостаточность. Главное – не запустить болезнь! Если у больного лихорадка, кашель, боль в груди в процессе дыхания, нужно срочно вызывать врача.

Чаще всего эта острая инфекционная болезнь встречается в холодное время года. Нередко ей предшествует простуда, которую, чего греха таить, некоторые больные переносят «на ногах». На фоне ослабленного иммунитета патологический процесс из верхних дыхательных путей (носоглотки, гортани, трахеи) распространяется вниз и может привести к бронхиту (воспалению слизистой оболочки бронхов). Но зачастую этим дело не ограничивается. Инфекция поражает непосредственно лёгочную ткань и вызывает пневмонию.

Различают крупозную и очаговую формы острой пневмонии. Первая характеризуется поражением доли или даже целого лёгкого с обязательным вовлечением в патологический процесс плевры (серозная оболочка, покрывающая лёгкие). Заболевание начинается с повышения температуры до 39–40 градусов и появления боли в грудной клетке при дыхании. Позднее к этим симптомам присоединяется кашель, сначала сухой, затем со скудной мокротой с прожилками крови.

Общее состояние больного тяжёлое. На лице появляется лихорадочный румянец. Он жалуется на боль в грудной клетке, озноб, слабость, его мучают кашель и одышка. Характеризуя очаговую форму пневмонии, следует отметить, что ей обычно предшествует инфекция верхних дыхательных путей, например, ОРВИ или грипп. Вирусы, вызвавшие эти заболевания, повреждают механизмы защиты дыхательных путей (в частности, клетки, вырабатывающие слизь) и открывают дорогу для бактерий – возбудителей пневмонии. Через некоторое время, когда больному кажется, что простуда вроде бы прошла, у него вдруг опять поднимается температура, усиливается кашель, появляется боль в боку. Это верные признаки пневмонии.

Лечение больных острой пневмонией должно быть комплексным и предпочтительно проводиться в стационаре. Впрочем, при лёгкой форме возможно и амбулаторное лечение. При этом во избежание осложнений, например, перехода острой пневмонии в хроническую форму, больному следует строго выполнять предписания врача, в частности, соблюдать постельный режим в течение всего периода лихорадки и интоксикации. Комнату, где находится больной, необходимо систематически проветривать и проводить в ней влажную уборку.

Что касается медикаментозных средств, то ведущую роль среди них играют антибактериальные препараты. Причём врач с учётом индивидуальных особенностей пациента выбирает наиболее активное и малотоксичное лекарство и определяет способы введения его в организм. Например, при лёгкой форме заболевания антибактериальный препарат назначается пациенту для приёма внутрь. Если же болезнь у пациента протекает в тяжёлой форме, необходимы внутримышечные или внутривенные инъекции назначенного лекарства.

В комплексной терапии применяются также немедикаментозные методы: горчичные обёртывания, ультрафиолетовое облучение грудной клетки, электрофорез и другие физические методы лечения, а также дыхательная гимнастика. В лечебной практике используются и фитотерапевтические рекомендации. Вот один из рецептов:

корня алтея лекарственного – 4 части;

листьев мать-и-мачехи обыкновенной – 2 части;

корня солодки голой – 2 части;

плодов фенхеля обыкновенного – 1 часть.

Одну столовую ложку сухой смеси залить стаканом кипятка, кипятить на слабом огне 15 минут, остудить и процедить. Принимать в тёплом виде по 2 столовые ложки отвара через каждые 2–3 часа для смягчения кашля и свободного отделения мокроты.