У семи гаджетов дитя без глаза

Пятилетнего сына моих хороших знакомых все называют компьютерным гением. Мальчик на раз находит общий язык с любым новым, самым навороченным, гаджетом. Общение со сверстниками даётся ему гораздо хуже. И это до недавнего времени волновало родителей больше всего. Теперь добавилась новая беда – у мальчика стремительно стало ухудшаться зрение. Офтальмологи уверяют: процесс можно остановить и даже повернуть вспять. Однако нужно строго дозировать присутствие электроники в жизни ребёнка. Но как разлучить малыша с лучшими друзьями-гаджетами?

Вышивка крестиком или «стрелялка»?

Объективности ради стоит сказать: однозначного мнения относительно фатального вреда компьютера, телевизора, электронных гаджетов для зрения ребёнка у современных офтальмологов не существует.

«В принципе компьютер оказывает на зрение такое же влияние, как и любой другой предмет, расположенный на расстоянии 30–50 см, – считает офтальмолог Нина Мельникова. – Если вы каждый день будете в течение 3–4 часов смотреть, не мигая, на кончик своего носа, то головные боли и ухудшение зрения вам обеспечены». Нина Михайловна вспоминает свою 10-летнюю пациентку, у которой развитие близорукости спровоцировало вышивание крестиком –девочка так увлекалась этим занятием, что проводила за пяльцами по несколько часов в день. Мелкий рисунок, не очень хорошее освещение – и глаза довольно быстро отреагировали на дискомфорт. К тому же самому эффекту может привести, кстати, и чрезмерное увлечение чтением.

Найти альтернативу

Но не вышивка крестиком, не чтение, а именно компьютеры и гаджеты владеют сегодня умами наших детей. Поэтому именно они становятся одной из главных причин офтальмологических проблем в раннем возрасте. По статистике Минздрава, более миллиона российских детей страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения: близорукостью, дальнозоркостью, нарушениями преломляющей способности глаза, амблиопией и косоглазием. Согласно результатам ежегодных медицинских осмотров, снижение остроты зрения наблюдается у 8% детей дошкольного возраста и более чем у 20% школьников. Но в современном мире без электроники не прожить, а значит, нужно научиться сосуществовать с ней с наименьшими потерями для детского здоровья.

«Моё мнение – надо сразу устанавливать лимит времени, проведённого за компьютером, – рассуждает молодая мама Ольга Радионова. – И строго следовать ему, чтобы чтоб ребёнок усвоил: посидеть за компом дольше положенного не поможет ничего, никакие истерики. У меня тоже был компьютер с седьмого класса, с чёрно-белым монитором, с загрузкой игр через кассетный магнитофон. Но я бегала между школой и музыкалкой, а в свободное время учила гаммы и этюды, к компу удавалось присесть раз в неделю на часок. Сын наш однозначно пойдёт в спорт – лучше пусть пропадает на тренировках, в бассейне, например, чем за компьютером».

Другая точка зрения Врачи детской больницы Лос-Анджелеса пришли к выводу, что многочасовой просмотр фильмов по телевизору не способен испортить зрение ребёнку, как это считалось ранее. А учёные из Рочестерского университета утверждают, что и долгие бдения перед экраном компьютера не приносят большого вреда глазам. Более того, увлечение компьютерными шутерами («стрелялками») даже улучшает зрение. «Когда люди играют в шутеры от первого лица, они заставляют свою зрительную систему работать на пределе возможностей, изменяя мозговые процессы по обработке визуальной информации, – пояснила профессор Дафина Бавельер. – Адаптация головного мозга к такой работе приводит к положительному эффекту».

Господин монитор

Едва ли не самый важный аспект для сохранения зрения ребёнка – качество «картинки», которую он видит на экране монитора или телевизора. Поэтому первое правило – не экономьте на качестве техники! Час игры на устаревшем мониторе по нагрузке на глаза равноценен двум часам игры на современном. Второе важное правило – правильно расположите монитор и следите за расстоянием от глаз до экрана: оно должно составлять не менее 50 сантиметров. Принципиально, чтобы дисплей находился на уровне глаз ребёнка (не выше и не ниже). Устанавливать его следует так, чтобы свет из окна не падал на экран и не светил в глаза. Неправильно и нерационально организованное рабочее место (блики на экране от внешних источников, неправильное расстояние от лица до монитора, неудачный выбор цветов, чрезмерно большая яркость экрана) способно нанести огромный урон зрению ребёнка.

Авторитетное мнение Павел МАКАРОВ, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца: – У современного ребёнка больше шансов заработать проблемы со зрением, чем у его сверстников «образца» 20-летней давности. По сравнению с 80–90-ми годами прошлого века условия зрительных нагрузок принципиально изменились. Остаётся только надеяться, что Господь Бог, создавая человека, уже точно знал о существовании компьютеров, ЖК-мониторов, виртуальных игрушек и вложил в человека способность адаптироваться и к таким условиям зрительной работы. Об этом мы узнаем совсем скоро, в течение жизни одного поколения. А пока спазм аккомодации, близорукость, «астенопические» жалобы становятся, к сожалению, нормой.

Да, при соблюдении требований зрительной гигиены компьютеры, телевизоры, гаджеты не так уж и страшны. Но кто же из детей (и взрослых) эти требования соблюдает?! Так что страшны последствия бесконтрольного их применения.

А что на картинке?

Дело взрослых – следить не только за тем, сколько времени проводит их чадо за компьютером, но и чем оно занимается. Дело в том, что экранная картинка по-разному может влиять на зрение. Лучше всего глаз реагирует на статическое, крупное цветное изображение в сопровождении звука, поэтому для зрения ребёнка достаточно безопасно рассматривать картинки или фотографии в сопровождении аудиотекста. Хуже воспринимается рисование на компьютере. Здесь звук уже не играет отвлекающей роли, а всю работу выполняют глаза. Намного тяжелее приходится глазу в том случае, когда ребёнок вынужден читать с экрана текст. И с этой точки зрения достаточно опасной штукой может стать Интернет. Ну и, наконец, самое вредное – игры. Движущееся изображение, мелкие элементы – всё это приводит к такому переутомлению, которое снимается очень не скоро. Поэтому не давайте вашему ребёнку сидеть долгими часами за компьютером, отдых должен следовать каждые 10–15 минут. Настаивайте на том, чтобы он сменил занятие, сделал гимнастику для глаз.

Поиграем в гимнастику

Снять нагрузку с детских глаз совсем несложно. К тому же, если вы постараетесь сделать это в игровой форме, то вместе с вашим малышом получите удовольствие от процесса. Привыкнув «разгружать» глаза в раннем возрасте, ваш ребёнок, скорее всего, не забудет о гимнастике и став постарше. Упражнения могут быть такими:

*Попросите ребёнка подвигать глазами вверх-вниз, влево-вправо, потом зажмуриться, считая до десяти.

*Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно секунд пять.

*Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль.

*В среднем темпе сделать 3–4 круговых движений глазами вправо, затем влево.

*Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть левой руки и наоборот.

*Указательными пальцами поделать лёгкие точечные массирующие движения верхних и нижних век.

*Предложите малышу представить себя Буратино. Ребёнок должен закрыть глаза и «посмотреть» таким образом на кончик своего носа, а вы в это время посчитайте до восьми. Малышу нужно представить, что его нос растёт, а он следит за этим занимательным процессом с закрытыми глазами. Потом нос так же должен уменьшаться – считайте в этот раз наоборот от 8 до 1.