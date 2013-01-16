Диетический продукт

Калорий в ананасе совсем немного. В 100 граммах содержится около 50 килокалорий. Чтобы предотвратить излишнее накопление жиров, достаточно выпивать утром стакан ананасового сока. Одновременно он замедлит старение клеток организма. И – избавит от отёков. К слову, сок используется и в онкологии – он применяется в качестве вспомогательного средства.

Сбросить вес при ананасовой диете помогает то, что калий выводит излишки воды из организма, а бромелайн эффективно расщепляет жиры и белки. Улучшается также обмен веществ.

Один разгрузочный «ананасовый день» позволяет некоторым потерять до 700 граммов веса. Только не забывайте: речь идёт исключительно о свежих фруктах. Компоты и варенье лишь добавят углеводов вашему организму и не дадут похудеть. Во время диеты надо обязательно пополнять чем-нибудь ананасовый рацион. Только «вспомогательная» еда при этом не должна быть жирной и высококалорийной. Врачи советуют проводить разгрузочные дни не чаще одного раза в неделю.

Ну и ещё: пейте больше воды, во избежание обезвоживания.