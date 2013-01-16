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Ананасы против тромбов

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Минислам МАНАПОВ, врач общей практики ]

Ананасы против тромбов

С детства мы усвоили азбучную, казалось бы, истину: вкусное не бывает полезным. Хотя на самом деле это вовсе не истина. Вкусное бывает полезным очень часто. Например, ананас. Впрочем, и тут не обходится без «ложки дёгтя в бочке мёда». Есть определённая категория людей, которым этот фрукт противопоказан. Но для большинства он представляет большую ценность с медицинской точки зрения. Об этом мы и расскажем в сегодняшней публикации.

 УтрОмбуем свои сосуды

В свежем ананасе содержится весьма полезный для человека биологически высокоактивный пищеварительный фермент – бромелайн. Под его воздействием разрушаются тромбы. Дело в том, что бромелайн хорошо расщепляет белки и жиры. Иногда, правда, даже чересчур хорошо. Неслучайно сборщикам ананасов приходится надевать специальную одежду – для защиты от попадания вещества на кожу. Но мы-то с вами не работаем на ананасовых плантациях. Для нас бромелайн ценен прежде всего оздоровительным эффектом. Ибо он не только борется с тромбами и атеросклеротическими бляшками. Фермент полезен при лечении других сосудистых (и сердечных) заболеваний, мочеполовых инфекций; усиливает действие антибиотиков. Он помогает при анемии, всевозможных отёках (не только рук, ног, но и лица), поддерживает организм в тонусе. В том числе желудочно-кишечный тракт.Совсем недавно многие из нас обильно трапезничали за новогодним столом. Так вот помочь тем, кто переел праздничной пищи, всегда готов ананас: благодаря бромелайну легче усвоятся и мясо, и рыба, и бобовые, и кисломолочные продукты. После небольшого количества ананасового сока либо съеденных пары кусочков фрукта желудок быстро почувствует необходимое облегчение – поскольку белковая пища гораздо скорее усвоится. Бромелайн расщепляет сложные белки на простые соединения аминокислот. Кстати, он активно используется в медицинской промышленности. На его основе делают препараты, применяющиеся для снятия посттравматических воспалительных процессов. Причём они не имеют побочных эффектов, ибо бромелайн (в отличие от нестероидных антивоспалительных препаратов) – вещество полностью натуральное.

Витаминная кладовка

В свежем виде ананас гораздо полезнее, нежели в обработанном. Он способствует не только профилактике недугов, но и лечению хронических заболеваний (печени, поджелудочной железы).

Кроме органических кислот и пищевых волокон во фрукте присутствуют медь, калий, цинк, кальций, йод, натрий, железо, марганец, фосфор, магний. Также есть витамины А, РР, В1, В2, В12. Ну и, конечно же, нельзя не сказать про витамин С. Его в ананасе очень много. Этот витамин незаменим для человека. Ежедневно взрослым желательно употреблять его не менее 80 мг. Это послужит профилактике целого букета неприятных заболеваний: инфаркта, инсульта, цинги, диабета, ишемической болезни сердца; облегчит протекание простуды и астмы.

Благодаря витамину С делаются более эластичными стенки сосудов (и крупных, и капилляров), укрепляется соединительная ткань. Он играет свою роль в восстановлении периферического кровообращения, используется при лечении геморроя и варикозного расширения вен. Витамин С полезен при стрессах, обладает очистительными, актиоксидантными свойствами.

Организм очищает также содержащаяся в ананасе клетчатка. Она адсорбирует значительное количество попадающих в него и образующихся там вредных веществ; улучшает пищеварение (поскольку усиливает ферментативную активность желудочного сока).

Много хорошего можно сказать и о калии, марганце – мы уже говорили, что фрукт также их содержит. Калий полезен для почек, сердца, нервной системы. Он регулирует количество жидкости в организме, способствует насыщению мозга кислородом, предотвращает усталость, нарушение сердечного ритма и хрупкость костей. Профилактике остеопороза (той самой хрупкости костей) служит и марганец. Благодаря ему быстрее увеличивается рост ребёнка (марганец влияет на процесс развития костей). А кости пожилых людей, наоборот, истончаются медленнее.

Эликсир памяти

Известно свойство ананаса улучшать работу мозга и память. Поэтому тем, кто регулярно сталкивается с серьёзными умственными нагрузками, он окажет неоценимую помощь.

Среди замечательных особенностей фрукта – его способность разжижать кровь, снижать артериальное давление.Ананас можно использовать при лечении малокровия, бронхита, недугов периферической и центральной нервной системы, пневмонии, авитаминоза. Употребляя его, вы повышаете содержание в крови серотонина. А он приглушает чувство голода – что ценно для людей, прибегающих к диетам.

Полезные маски

На основе ананаса можно делать эффективные маски, улучшающие цвет лица и состояние кожи. Приводим некоторые из них. Но имейте в виду, что использовать надо только свежие фрукты.

Очищающая. Тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса, небольшое количество овсяной муки, чайную ложку мёда и кружок ананаса (предварительно его размяв). Ровным слоем нанесите на лицо максимум на четверть часа. Ни в коем случае не больше. Затем аккуратно удалите ватным влажным тампоном. С помощью такой маски снимается ороговевший слой кожи и очищаются поры. Не переживайте, если сразу после нанесения лицо будет слегка пощипывать. Это лишь означает, что исчезают отмершие чешуйки кожи.

Питательная. Перетрите до однородной консистенции кружок ананаса, столовую ложку мякоти банана и чайную ложку мёда. Перед нанесением маски очистите лицо. Через десять минут удалите массу ватным тампоном и умойтесь тёплой водой.

Такая маска позволяет напитать кожу полезными минеральными солями и витаминами. К тому же она тонизирует и освежает.

Увлажняющая. Для её приготовления понадобится четвёртая часть мякоти небольшого ананаса и равное с ним по весу количество молока. Желательно кокосового, хотя подойдёт и коровье. С помощью миксера взбейте фрукт и молоко. Затем подогрейте смесь на водяной бане. Очистив лицо, подержите на нём маску 10–15 минут. Смывать её следует тёплой водой.

Смягчающая. Ингредиенты этой маски следующие: кружок ананаса, столовая ложка нежирной сметаны и чайная ложка мёда. Как и при приготовлении предыдущих масок, всё надо хорошенько перемешать. И точно так же предварительно очистить лицо. А в данном случае ещё и шею. Подержите маску 15 минут. Далее сначала удалите её салфеткой, потом умойтесь тёплой водой.

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