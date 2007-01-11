Встань с той ноги

Сердце, как известно, не спит, но чтобы активизировать всю сердечно­сосудистую систему, лежа на спине сделайте несколько (10–15) глубоких вдохов-­выдохов, надувая и втягивая живот. В результате просыпаются еще и кишечник, и легкие.

Затем будим желчный пузырь: переворачиваемся на левый бок, колени подтягиваем к подбородку, делаем 5–15 глубоких вдохов и выдохов.

Теперь очередь позвоночника: закинув правую руку за голову, тяните ее вверх, а правую пятку – вниз. То же с левой стороны. Потом обеими руками потянитесь вверх, а пятками – вниз.

Перевернитесь на живот. Вспом­ните, как просыпается кошка, как она потягивается. Встаньте на четвереньки, опираясь на постель коленями и локтями. Прогнитесь в пояснице, закинув голову назад. Это кошка добрая. Затем выгните спину колесом, опустив голову вниз, – это кошка злая. Проделайте упражнение 5–10 раз.

Настало время вставать с постели. Не делайте резких движений. Особенно если у вас пониженное давление. Сначала опустите ноги, посидите немного, только потом вставайте. Лучше – на массажный коврик. Или обуйте массажные тапочки. Походите минут 10–15, чтобы активизировать все органы, которые проецируются на ступни.

Зимой так хочется спать, потому что мало света. Когда за окном темно, наш организм вырабатывает мелатонин, гормон сна. Чтобы обмануть свою натуру, вверните лампочки помощнее, и утром везде сразу включайте свет.