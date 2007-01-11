А теперь возьмемся за капусту!

Многие считают, что капуста – исконно русский овощ, поскольку без нее немыслимо приготовить традиционные щи и пироги. Однако родился этот замечательный овощ на берегах Средиземного моря. В старинных русских народных лечебниках можно найти много рецептов применения капусты: «Не только недавние раны, но и застарелые исцеляет капуста и лечит… Сок капустный смещат с вином и прият велми пристоит тем, кои болезнуют селезенной болезнью, и тем, на которых желтость нападает… Глаза от грозящего мрака избавят те, кто зеленую капусту часто съедает…»

Рекомендации древних лекарей в отношении капусты ничуть не устарели и сегодня. Особенно богата капуста витамином С, которого в ней столько, сколько в апельсинах и лимонах, и в 50 раз больше, чем в сыром картофеле. Особенно важно, что сохраняется в капусте он больше года.

Сок свежей капусты обладает великолепным очищающим действием и способствует снижению веса. Удивительно быстро он помогает при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гастритов с пониженной кислотностью (при повышенной кислотности он противопоказан), заболеваниях печени и селезенки, спастических колитах, атеросклерозе.

Чтобы приготовить сок, измельченные на мясорубке листья надо отжать, процедить и отстоять. Принимать по 0,5–1 стакану в теплом виде 3–4 раза в день за 40 минут до еды.

При воспалении верхних дыхательных путей и кашле принимают сок капусты, смешанный наполовину с соком редьки и медом и лимоном по 1 ст. ложке 4–6 раз в день. При насморке свежий сок закапывают по 2–4 капли в каждую ноздрю 3–4 раза в день.

Сок квашеной капусты – прекрасный источник витамина С. Уж что-что, а квашеную капусту можно встретить практически в каждом доме. Используют его также при болезнях печени, хронических запорах и геморрое. В этом случае пьют по полстакана за полчаса до еды или во время еды, постепенно увеличивая до 5–6 стаканов в день .

Свежие листья капусты смело можно прикладывать к вискам и лбу на 10–15 минут при головных болях. Смоченные лимонным соком, подсолнечным маслом или сметаной листья кладут на ушибы, больные суставы, опухоли. Они хорошо снимают боли при артритах и подагре.

Листья, сваренные в молоке и обвалянные в отрубях, используют для припарок детям против диатеза и мокнущей экземы.

Отвар капустных листьев. Для улучшения сна несколько листьев промыть в холодной воде и варить, пока не разварятся. Остудить и принимать ежедневно 3–4 раза в день, съедая листья и запивая их полученным отваром.

По 1 ст. ложке 4–6 раз в день отвар рекомендуют при сильном кашле и потере голоса.

Высокими целебными свой­ствами обладают и другие виды капусты, которые сегодня легко купить в наших магазинах. Так, краснокочанная капуста по содержанию витамина С превосходит белокочанную в полтора раза. Цветная капуста прекрасно усваивается и поэтому используется как диетический продукт при желудочно-кишечных заболеваниях и в детском питании.

В брокколи каротина в 50 раз больше, чем в цветной капусте! Употребляя брокколи, отгоняешь старость. Брюссельская капуста — идеальный продукт для диабетиков. Кольраби благодаря насыщенности фосфором и кальцием очень полезна детям и беременным.