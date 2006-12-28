Только положительные эмоции

Стоп, эмоция!

Сразу, в первые же секунды, надо сказать себе: стоп! Вслух или про себя – неважно. Но эта команда должна вспыхнуть сразу же в вашем мозгу, как красный свет на светофоре. Иначе потом вам уже будет трудно остановить наплыв эмоций. И начинайте осуществлять скорую помощь.

Отрегулируйте дыхание. Медленно вдохните через нос, на пике вдоха задержите дыхание. Затем медленно выдыхайте.

Здесь и сейчас

Расслабьте уголки рта, увлажните губы, пусть язык свободно лежит во рту. Обратите внимание на плечи – наверняка они напряжены – расслабьте их.

Поставьте ноги на ширину плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Побудьте в этом положении несколько минут. Затем медленно, очень медленно поднимите голову.

Если есть возможность покинуть помещение, где вас настиг стресс, сделайте это.

Выйдите в коридор, на улицу, в туалет. Если такой возможности нет, сосредоточьтесь на окружающих вас предметах: медленно, не торопясь, назовите их про себя, друг за другом. Это нужно, чтобы вы отвлеклись от внутреннего стрессового переживания и оказались «здесь» и «сейчас».

Если вы дома, займитесь хозяйством. Физический труд при стрессе – своего рода громоотвод. Включите свою любимую музыку. Постарайтесь вслушаться, сконцентрироваться на ней. Любая сосредоточенность на чем-то другом помогает расслабиться и вызывает положительные эмоции.

Если вы на работе, возьмите калькулятор или лист бумаги и посчитайте, сколько часов и дней вы живете на свете. Не забудьте про високосные годы. Это тоже переключит ваше внимание.

А поговорить?

Побеседуйте на какую-­нибудь отвлеченную тему с любым человеком, находящимся рядом: соседом, коллегой, позвоните по телефону другу или подруге. Но ни в коем случае не рассказывайте о том, что вывело вас из себя. Иначе вы снова заведетесь. Этот прием должен вытеснить из вашего сознания внутренний монолог, вызванный стрессом.