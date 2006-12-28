Итак, примите позу льва

Причина же острого тонзиллита – воздейст­вие микробов на ткань небных миндалин. Чаще всего воспаление провоцируют микробы и вирусы, постоянно обитающие на слизистой оболочке глотки – в кариозных зубах или в околоносовых пазухах.

Помимо этого, при остром тонзиллите возникают головная боль, ломота во всем теле, слабость, высокая температура. Жар может сопровождаться ознобом, нередко увеличиваются и становятся болезненными на ощупь лимфоузлы – подчелюстные , шейные и заушные.

Под маской ангины могут скрываться и другие болезни – от безобидных ОРЗ до грозных дифтерии или мононуклеоза. Поэтому при первом же подозрении на ангину, не занимаясь никаким самолечением, необходимо сразу же обратиться к врачу-отоларингологу или инфекционисту, который установит диагноз и назначит лечение.

Придется попотеть

При ангине важно соблюдать постельный режим и молочно-растительную диету. Не­бесполезно и поголодать в течение 1–2 суток. А вот пить следует все время много – обильное теплое питье не только выводит инфекцию из организма, но и согревает горло. Полезны чай с лимоном, морс из клюквы, отвар шиповника, щелочные напитки — зеленый или травяной чай и минеральная вода без газа.

Придется часто полоскать горло: фурациллином, солью, содой, борной кислотой, настоем шалфея, ромашки, зверобоя. Маленьким детям лучше проводить орошение глотки с помощью пульверизатора или ингалятора. В крайнем случае, можно через каждые полчаса-час поить их негорячим чаем с лимоном или подогретыми фруктовыми соками.

Чтобы шейные лимфатические узлы не болели и не увеличивались, во время ангины рекомендуется делать согревающие компрессы (полуспиртовые, камфорные). Для маленьких детей водку напополам разбавляют водой. Полезны масляные ингаляции с эвкалиптовым, персиковым, миндальным, анисовым и другими маслами. В чайнике вскипятите 2 стакана воды и добавьте туда 40–50 капель масла и 1 ч.л. соды. После ингаляции сразу же нужно ложиться в постель.

Выздоровевшим больной считается, когда у него приходят в норму анализы крови и мочи. Надо обязательно выждать не менее недели после установления нормальной температуры, поскольку именно с этого срока восстанавливаются функции сердечно­сосудистой системы. Если курс не выдержать, болезнь может перейти в хроническую форму. Чтобы предотвратить патологии внутренних органов из-за постоянных воспалительных процессов в миндалинах, их приходится удалять. Но лучше бороться за сохранение этого важного органа, используя все средства.

Ударим холодом

Эффективна процедура промывания лакун дезинфицирующими растворами специальным шприцем, что делает врач. И полоскать горло прохладной водой (30 о ), каждую неделю понижая ее на 1–2 о и доводя до 5–6 о . Таким же образом нужно приучать себя и ребенка пить холодную воду. Малыш должен научиться полоскать горло холодной водой так же, как он приучается чистить зубы. Очень полезно делать обтирание, даже самым маленьким детям. Рукавичкой из махровой ткани обтирают все тело годовалого ребенка, начиная с температуры 30 о , постепенно снижая ее до 25 о . Пусть ребенок потопчется в тазике с водой, температуру которой каждый день понижают.

Делаем так!