Лаванда и лимон избавят от усталости
№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Минислам МАНАПОВ ]
Коллега постоянно зажигает на работе ароматическую свечу с запахом лаванды. Говорит, этот запах помогает ей сосредоточиться. Меня это бесит.
Иван, Санкт-Петербург
Запахи - штука тонкая. И если у вас индивидуальная непереносимость какого-то аромата, вам нужно поговорить об этом с коллегой. Ну а в том, что лаванда способствует работоспособности, она права. Японские учёные выяснили: при насыщении воздуха её ароматом количество ошибок при работе на клавиатуре снижается на 20%. Запах жасмина ещё более полезен – ошибок становится меньше на 30%.
Однако чемпионом здесь оказался лимон – погрешностей стало вдвое меньше.Так что можно тактично попросить коллегу заменить лавандовую свечку долькой лимона.
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