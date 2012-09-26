Лаванда и лимон избавят от усталости

Коллега постоянно зажигает на работе ароматическую свечу с запахом лаванды. Говорит, этот запах помогает ей сосредоточиться. Меня это бесит.

Иван, Санкт-Петербург

Запахи - штука тонкая. И если у вас индивидуальная непереносимость какого-то аромата, вам нужно поговорить об этом с коллегой. Ну а в том, что лаванда способствует работоспособности, она права. Японские учёные выяснили: при насыщении воздуха её ароматом количество ошибок при работе на клавиатуре снижается на 20%. Запах жасмина ещё более полезен – ошибок становится меньше на 30%.

Однако чемпионом здесь оказался лимон – погрешностей стало вдвое меньше.Так что можно тактично попросить коллегу заменить лавандовую свечку долькой лимона.