Коньяк против гипертонии

У мужа в последнее время очень высокое артериальное давление. Он считает, что проблему легко решить с помощью ежедневного приёма алкоголя. В качестве аргумента приводит тонометр, который после «принятия» супругом 100 г крепкого алкоголя действительно показывает существенно более низкие цифры. Объясните ему, пожалуйста, что так гипертонию не лечат!

Мария, Нижний Новгород

Не только ваш муж, Мария, пытается лечить гипертонию с помощью спиртного. Доля правды в его убеждении есть: алкоголь способен снизить давление, ведь он расширяет сосуды. Небольшие (и это ключевое слово) его дозы могут ослабить тонус сосудистой стенки. Однако алкоголь учащает сердцебиение, а давление связано с объёмом крови, выбрасываемым в кровяное русло. С увеличением объёма давление повышается. Именно поэтому не следует лечить гипертонию при помощи алкоголя. К тому же спиртные напитки содержат биологически активные вещества, которые оказывают неблагоприятное воздействие на сосуды.