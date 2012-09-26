Такой урожай нам не нужен

Гриб – удивительное создание природы. Он способен порадовать самого привередливого гурмана, если это, к примеру, жареный боровик в сметане или благородная плесень на изысканном рокфоре. Может спасти от самых страшных инфекций – открытие пенициллина в своё время стало поворотной вехой в истории медицины. А может превратить нашу жизнь в кошмар! Сегодня речь как раз об этой его «ипостаси» – грибковой инфекции.

Многоликий микоз

Микозы – а именно так называют врачи заболевания, вызванные патогенными грибами, – стали настоящим бичом современного общества. ВОЗ утверждает, что ими страдает каждый пятый житель Земли. Российская статистика и того печальнее: уровень инфицирования нашего населения, по разным оценкам, около 40%.

Грибок вездесущ. Чаще всего он поражает кожу, ногти, волосы (поверхностный микоз), но добирается и до внутренних органов – и тогда его называют глубоким. Изнуряющая сухость в горле может быть признаком фарингомикоза, боль и выделения из уха – отомикоза, сухой кашель, изменения голоса – ларингомикоза.

Откуда они берутся?

Грибок может попасть в организм человека разными путями. Например, дрожжевой грибок Candida – возбудитель известной почти каждой женщине молочницы, имеется у человека с рождения. И никак не даёт о себе знать – до поры до времени, пока не случится сбой в иммунной системе. И тогда коварный гриб начинает активно размножаться. Проявления этого процесса самые разные. Попав в нервную систему, Candida может вызывать депрессию, головную боль, усталость или пристрастие к сладкому или выпечке. При проникновении в половые органы симптомы другие: белые выделения, вагинальный зуд или жжение, снижение полового влечения или светлый налёт на пенисе. Если грибок попадает на кожу или слизистые оболочки, симптомы проявляются в виде грибкового поражения ногтя или ступнёй, высыпаниях на коленях, зуда волосистой части головы и ушей, молочницы слизистой оболочки рта или заложенности носа. Поселившись в желудочно-кишечном тракте, Candida «одаривает» нас неприятным запахом изо рта, воспалением дёсен, сухостью в горле, расстройством желудка и метеоризмом, запорами или диареей.

Другой вид грибка – Аspergillus – живёт в природе и может попасть в организм человека через верхние дыхательные пути. Гриб под названием Trichophyton – возбудитель стригущего лишая – можно подцепить при контакте с заражённым животным.

Что делать, чтобы не заразиться?

Соблюдать личную гигиену. Губки, мочалки и прочие принадлежности должны быть строго персональными.

В бассейнах и банях пользоваться сланцами, ни в коем случае не ходить босиком. После посещения таких мест обязательно помойте сланцы с мылом. Не пользоваться чужой обувью. Не носить в тёплое время года синтетические носки и закрытую обувь. Никогда не брать на руки и не гладить дворовых кошек и собак.

Диета при микозах

Чтобы предотвратить рост дрожжеподобных грибов, следует исключить из своего рациона дрожжи, сахар, картофель, пшеничную муку, белый рис, продукты питания, содержащие добавки в виде кодов Е, а также алкоголь и особенно сладкие сухофрукты. Предпочтение – продуктам из цельного зерна, гречке, просу, кукурузе, тёмному рису и цельнозерновым тёмным макаронным изделиям. Полезны кисломолочные продукты.

Кто в группе риска?

Грибковые инфекции – вещь не смертельная, но очень неприятная. Они способны сильно снизить качество жизни – изнуряющая молочница или вечный непорядок с кишечником способны надолго лишить нас покоя. Они же могут стать причиной серьёзных комплексов – перхоть, которая не поддаётся никаким новомодным шампуням; «съеденные» грибком ногти, которые не спасёт ни один мастер маникюра; дурно пахнущие ноги.

Больше всего заразиться грибком рискуют люди с заболеваниями, при которых нарушается кровообращение. К таким недугам относятся сахарный диабет, болезни сосудов, костей стопы, травмы ног, ожирение. В зоне риска и пожилой возраст. Более трети больных, обращающихся к врачу с грибковой проблемой, – пенсионеры.

Дети поражаются грибками крайне редко (исключение – молочница). А вот профессия может наложить свой отпечаток. Среди страдающих микозами ступней и ногтей много спортсменов, военнослужащих, шахтёров, сталеваров, рабочих промышленных предприятий, сотрудников электростанций. Часто по долгу службы они вынуждены находиться на ногах в неудобной обуви, сделанной из искусственных материалов. В результате ноги потеют, что создаёт благоприятную среду для развития микоза. Поклонники здорового образа жизни нередко обзаводятся грибком в плавательном бассейне, тренажёрном зале, душе.

Как избавиться от грибка?

В Интернете можно найти сотни форумов, посетители которых щедро делятся народными рецептами исцеления от грибковых инфекций. Наверняка среди них найдётся пара-тройка «работающих» советов. В конце концов, автора этих строк в детстве от стригущего лишая пожилой участковый педиатр вылечил именно с помощью народного средства: взять листок лощёной бумаги, сжечь его и жёлтой маслянистой массой, получившейся после сжигания, помазать поражённый участок кожи.Но, сидя на форумах и выискивая там единственно верное подходящее для вас народное средство, вы рискуете безнадёжно запустить процесс, начатый патогенными грибами. Потому как возбудителей грибковых инфекций в природе более 100, какой из них вам достался, сможет определить только врач, оперируя данными лабораторных исследований. И он же назначит вам «точечное» лечение.

Очень важно не прекращать его, увидев первые признаки выздоровления, потому что коварный грибок имеет свойство возвращаться. Лечение, скажем, онихкомикоза (грибка ногтей) на ногах может занять до полугода. Так что терпение и ещё раз терпение!