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Фейхоа и авокадо Вам помогут, если надо

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Минислам МАНАПОВ, врач ]

Фейхоа и авокадо Вам помогут, если надо

Знакомые и доступные всем фрукты продолжают раскрывать на страницах «Аргументов неделi» свои целительские секреты. Сегодня настала очередь авокадо и фейхоа.

Аллигаторова груша

Нашли этот замечательный фрукт испанские конкистадоры. И не где-нибудь, а в Центральной Америке, в одном из сильно заболоченных районов, облюбованных кровожадными аллигаторами (зачастую, впрочем, не более кровожадными, нежели сами конкистадоры). Плод необычного ветвистого и высокого (до 20 м) дерева испанцы так и назвали – «аллигаторова груша». Они полагали, что тот служит злобным хищникам лакомством. Уже потом авокадо стали выращивать во многих странах Африки, Азии и в Австралии – когда люди высоко оценили не только кулинарные, но и оздоровительные и даже косметические свойства плода.

Хотя авокадо высококалорийно (в ста граммах содержится около 250 калорий), оно считается продуктом диетическим:в нём отсутствуют сахар и вредные жиры – только полезные, легкоусвояемые. Жиры насыщают клетки кожи питательными элементами. Тем самым авокадо предохраняет организм от преждевременного старения, появления морщин и чрезмерного иссушения кожи. Этому, в частности, способствует содержащийся в нём витамин Е (он также обогащает их кислородом). Но без жира этот витамин не в состоянии проникнуть в клетку. То же самое касается витамина А, помогающего рождению новых клеток.

Богат фрукт и другими витаминами – В1, В2, В3, В5, В9, В12, С, D, К, РР; органическими кислотами. В том числе олеиновой, не только расщепляющей вредный холестерин, но и препятствующий его образованию. В плодах помимо жиров много белков, углеводов, пищевых волокон.

Различные минеральные вещества тоже обильно присутствуют в авокадо. В нём есть марганец, магний, железо, натрий, фосфор, кальций, магний. В изобилии калий.Его польза неоценима. Вместе с уже упомянутым натрием он поддерживает правильный водно-солевой баланс. А от того, в свою очередь, зависит – в каком тонусе будут пребывать наши мышцы, нервная система, печень, железы внутренней секреции, почки, ткани мозга, сосуды, капилляры, сердце (его деятельность и ритм). Калий стимулирует выработку различных полезных ферментов, снижает риск появления отёков.

Употребление в пищу авокадо избавляет от запоров, улучшает память, кровообращение и кроветворение; служит профилактике атеросклероза, снижает артериальное давление. Развитию анемии препятствует содержащаяся во фрукте медь. На основе масла авокадо изготавливают различные препараты. В частности, для эффективного лечения артрозов и пародонтоза. А само масло уменьшает всевозможные воспаления, эффективно при экземах, псориазе и угревой сыпи.

Авокадо полезно для нормализации работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, профилактики онкологических заболеваний; при сахарном диабете, гастрите, авитаминозе, секреторной недостаточности, катаре желудка. Да и вообще оно укрепляет организм в целом – особенно после перенесённых вирусных и инфекционных заболеваний. Известно авокадо и как глистогонное средство.

Вот только ни в коем случае нельзя есть косточку плода. Содержащиеся в ней токсичные вещества способны серьёзно нарушить деятельность пищеварительной системы, вызвать аллергию.

Добрый совет

Сырое варенье для иммунитета

Понадобятся 1 кг фейхоа и 1 кг сахара. Пропустите очищенные плоды через мясорубку и засыпьте сахаром. Если храните не в холодильнике, то сахару понадобится вдвое больше.

Очищаем кожу

С помощью авокадо можно избавиться от омертвевших клеток кожи, увлажнить её и снять раздражение. Хорошо разомните плод (без косточки) – так, чтобы консистенция вышла однородной. Смешайте с чайной ложкой сливок. Тщательно взбейте – пусть исчезнут даже мельчайшие комочки. Круговыми движениями наложите на лицо на 15 минут. Затем смочите тёплой водой салфетку и удалите ею смесь.

Фейхоа – соперница… рыбы

По сути, в названии этой небольшой главы никакого преувеличения нет. Дело в том, что по количеству содержащегося в данном фрукте водорастворимого йода (он очень хорошо усваивается человеком) плоды фейхоа действительно вполне могут конкурировать с рыбой и другими морепродуктами. В частности, морской капустой. Поэтому они вполне успешно используются при заболеваниях щитовидной железы и атеросклерозе (неважно – свежие, варёные или протёртые с сахаром). Таких богатых йодом растений в природе больше попросту не существует!

Помимо йода фейхоа содержит клетчатку, большой набор минералов, микро- и макроэлементов: медь (редкий «жилец» для фруктов), марганец, железо, цинк, фосфор, кальций, калий и некоторое количество натрия с магнием. Кроме них много витаминов – В1, В2, В3, В5, В6, В9, С.

Эфирные масла фейхоа применяются для лечения инфекционных и профилактики онкологических заболеваний, повышения иммунитета. Один из компонентов, флавон, эффективен против различных грибков и бактерий. Хорошо известны антиоксидантные свойства плода. Замедляя процессы гниения и окисления, они фактически способствуют омоложению организма. Особенно много антиоксидантов в кожуре. Чтобы использовать её полезные свойства, кожуру можно просто порезать, высушить и добавлять в чай.

Листья фейхоа(отвар) снимают зубную боль и лечат кровоточащие дёсны, кора растения заживляет язвы и раны (поскольку хорошо их дезинфицирует), её экстракт улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. Плоды снимают давление и уменьшают болезненность при менструации.

Кроме того, фейхоа применяют для снижения уровня холестерина и ревматических болей, лечения детской диареи, бронхита, гастритов с пониженной кислотностью и вообще заболеваний желудочно-кишечного тракта. Плоды прекрасно восстанавливают жизненный тонус, улучшают общее состояние после болезней. Они служат хорошей диетической добавкой при простудах и пиелонефрите, помогают при гипо- и авитаминозе.

Добрый совет

С пользой для волос

Выпадающие, ломкие и тусклые. Сразу оговоримся: чтобы приготовить любую маску либо смесь, фрукты (исключительно свежие и спелые) взбивайте блендером. Итак. 1 ст. л. оливкового масла смешайте с половиной авокадо (мякоти), предварительно измельчив её до однородной массы. Для жирных волос будут полезны ещё 1 ст. л. яблочного уксуса либо немного лимонного сока. Через полчаса маску, равномерно распределённую по волосам, смойте с помощью шампуня тёплой водой. Ни в коем случае не используйте фен – он уменьшит эффективность масок из авокадо.

Для быстрого роста. В измельчённую (таким же образом, как в предыдущем случае) мякоть авокадо капните несколько капель кедрового или розмаринового масла. По всей длине нанесите на волосы. Держите маску в течение получаса. Потом смойте проточной водой. Помните: эффект этой маски, как и вообще любой, – в её регулярности.

Окрашенные и повреждённые. Дайте настояться четверть часа 2 ст. л. бесцветной хны, разведённой тёплой водой. Там же хорошенько размешайте измельчённую мякоть 1 авокадо. И потом (спустя 5 минут) добавьте 1 ст. л. касторового масла. На полчаса нанесите смесь на волосы. Смывать мягким шампунем с тёплой водой.

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